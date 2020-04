Szerda este vetíti a Duna Televízió Vitézy László Békeidő című játékfilmjét

Megosztás Tweet



A DunaTelevízió szerda este tűzi műsorára Vitézy László Békeidő című, 1979-ben forgatott játékfilmjét - hangzott el a Kossuth Rádió Napközben című műsorának szerdai adásában.

Vitézy László Hajdu Szabolcs rövidesen debütáló, ugyanilyen című filmjével kapcsolatban elmondta: “nem vagyok teljesen rosszhiszemű, de rendkívül megalázó és tiszteletlen az, amit Hajdu Szabolcs elkövetett ezzel a címválasztással”.

A Békeidő című filmet 1979-ben mutatták be. Arról szól, hogy egy termelőszövetkezet elnöke nem engedi elnéptelenedni faluját, ezért pedig még a párttal is szembeszáll. Sokan a Kádár-korszak emblematikus alkotásának tartják, annak idején megnyerte a 29. mannheimi filmfesztivál nagydíját is.

Mint a rendező-forgatókönyvíró felidézte, “legelső és legemlékezetesebb filmsikere” volt a Békeidő, amely a kádárizmus derekán született a kádárizmus ellen.

Másfél millió néző

“Ennek ellenére bemutatták, mert olyan trükkökkel élt Nemeskürty tanár úr (Nemeskürty István, a Mafilm akkori vezetője) meg én, hogy nem lehetett elhallgattatni: ha betiltják, még nagyobb nyilvánosságot kaphatott volna” – emlékezett, hozzátéve: a Békeidő végül is eljutott másfél millió emberhez és reményt adott nekik arra, hogy szembe lehet szállni párthatározatokkal is.

Vitézy László elmondta: a Facebookon szerzett tudomást arról, hogy Békeidő címmel készült egy újabb film. Mint hozzátette, Hajdu Szabolccsal sosem találkozott, most sem beszéltek, jogi lépéseket azonban nem tervez a fiatal rendező csütörtökön debütáló filmjének címválasztása miatt.

Hajdú nem változtat a címen

“Nekem nagy ünnep van ma: 1979-ben forgatott filmemet ma a Duna tévé 21.55-kor műsorára tűzi. Műsorváltozást jelentettek be, ez számomra eléggé nagy elégtétel és a közönség is láthatja, hogy egy ilyen régen forgatott film, ha jól van megcsinálva, egyáltalán nem porosodik és abszolút tiszta képet ad arról, hogy milyen volt a szocializmus” – közölte Vitézy László.

Hajdu Szabolcs az M1 Híradónak korábban azt mondta: Vitézy László posztjából értesült a problémáról. A filmet nem ismerte, most nézte meg.

Ennek ellenére úgy érzi, nem lopás az, hogy ő is ezt a címet adta filmjének, mert a békeidő tág fogalomként értelmezhető és külföldön is léteznek ilyen címen nagyjátékfilmek. Szerinte a két hazai alkotás megfér egymás mellett.