A Föld napja alkalmából online programok a debreceni Agórában

A debreceni Agóra tudományos élményközpont, amely eddig minden évben különleges, többnapos programsorozatot indított a Föld napja alkalmából, idén a járványhelyzetre tekintettel digitálisan csatlakozik a mozgalomhoz – közölte az intézmény sajtószolgálata az MTI-vel.

A mi bolygónk – A Föld hete az Agórával címmel az élményközpont Facebook-oldalán és honlapján egész héten át a témához kapcsolódó, izgalmas írásokkal, videókkal és kvízekkel jelentkeznek.

Szó lesz többek között arról, hogy minőségétől függően akár 1000 év is szükséges a műanyag „eltűntetéséhez”, hogy milyen megoldást jelenthetnek a biológiailag lebomló műanyagok, de elárulják azt is, hogyan hasznosítja az Agóra élményközpont a megújuló energiák adta lehetőségeket.

Kiderül, miért is olyan különleges a Föld a Naprendszer bolygói között, mik azok a csillagoségbolt-parkok és léteznek-e rózsaszín tavak, emellett megismerkedhetnek az érdeklődők az év állataival és növényeivel, a vasárnapi kísérletből pedig megtudhatják, miért veszélyes a savas eső a mészkőhegységekre.

A témához jól illik a Facebookon nemrég indult Neveljünk növényt! sorozat is, amelyben az Agóra néhány munkatársa mutatja be saját praktikáit, a lakásban, a balkonon vagy a kiskertben nevelt növényeit, és sok tudományos érdekességet is megosztanak a témával kapcsolatosan – írták a közleményben.