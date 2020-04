Nem fogadja el Vitézy, hogy Hajdú nem hajlandó megváltoztatni filmcímét

Megosztás Tweet



Nem fogadja el Vitézy László rendező, hogy Hajdú Szabolcs nem hajlandó megváltoztatni új filmjének címét, ami ugyanaz, mint az ő harminc évvel ezelőtti díjnyertes alkotásának címe, vagyis Békeidő. Vitézy László szerint így ugyanis összemosódik a két film, a két Békeidő pedig nem fér meg egymás mellett – hangzott el az M1 Híradójában.

Nem fogadom el, hogy nem változtatja meg a filmje címét, mert így akaratlanul is összemosódik a két film – reagált Vitézy László rendező arra, hogy Hajdu Szabolcs nem hajlandó megváltoztatni most forgatott filmjének címét.

A vita csütörtökön kezdődött, amikor kiderült, Vitézy László harminc évvel ezelőtti alkotásának és a mostani filmnek is ugyanaz a címe.

1979-ben mutatták be Vitézy László, Békeidő című filmjét. A film arról szól, hogy egy termelőszövetkezet elnöke nem engedte elnéptelenedni faluját, ezért még a párttal is szembeszállt. Sokan a Kádár-korszak emblematikus alkotásának tartják. Annak idején megnyerte a huzsonkilencedik Mannheim-i filmfesztivál nagydíját is.

Hajdu Szabolcs mostani, szintén Békeidő című filmje emberi viszonyokon keresztül járja körbe a dominancia és a kiszolgáltatottság kérdését. A filmet úgy reklámozzák, hogy ez lesz az első, amit a koronavírus miatt online mutatnak be.

„Elloptátok a címemet!” – reagált a címegyezésre Vitézy László még csütörtökön. A rendező közösségi oldalán azt írta: a Békediő, mint cím sokak számára szimbolikus és foglalt. Egyenesen címplágiumnak nevezte a történteket, amit tiszteletlenségnek, műveletlenségnek és otrombaságnak tart.

Az új Békeidő rendezője, Hajdu Szabolcs a Híradónak azt mondta: Vitézy László posztjából értesült a problémáról. A filmet nem ismerte, most nézte meg. Azonban úgy érzi, nem lopás az, hogy ő is ezt a címet adta filmjének, mert a „békeidő” tág fogalomként értelmezhető és külföldön is léteznek ilyen címen nagyjátékfilmek. Szerinte a két hazai alkotás megfér egymás mellett és nem tervezi megváltoztatni a címét.

Vitézy László ezután írt újabb bejegyzést közösségi oldalán. Ebben kiemelte: nagy hangsúlyt fektetett mindig is az előtte élő filmesek munkájának megismerésére. Szerinte a Budapesti Iskola dokumentarista játékfilmjeit lehet nem szeretni, de tudni kell róluk. Vitézy László úgy fogalmazott: „Örülök annak, hogy sikerült végre megnézni az én Békeidőmet, és tetszett!”

Hangsúlyozta: annak idején alkotótársaival kétfrontos harcot vívott a rendszer és saját szakmájuk működési gyakorlata ellen, hogy ez a film létrejöhessen. Posztját így fejezi be: „Még egyszer kérem, változtassa meg a filmje címét, mert nem fér meg egymás mellett a két Békeidő”.