Vitézy László plágiummal vádolja Hajdu Szabolcsot

Plágiummal vádolja Hajdu Szabolcsot Vitézy László rendező. Szerinte fiatal kollégája ugyanazt a címet adta egy most készült filmjének, mint ő, harminc évvel saját alkotásának: a cím, Békeidő. Vitézy Lászlót azért sérti a címegyezőség, mert szerinte egy szimbolikus filmről van szó. Fel is szólította Hajdu Szabolcsot, hogy változtasson, de ő ezt nem teszi meg, mert szerinte a két alkotás jól megfér egymás mellett – derült ki az M1 Híradójából.

Vitézy László Békeidő című filmjét 1979-ben mutatták be. A mozi arról szól, hogy egy termelőszövetkezet elnöke nem engedte elnéptelenedni faluját, ezért pedig még a párttal is szembeszállt. Sokan a Kádár-korszak emblematikus alkotásának tartják. Annak idején megnyerte a 29. mannheimi filmfesztivál nagydíját is.

Az elmúlt időszakban egy újabb film is készült ugyancsak Békeidő címmel. Ennek rendezője Hajdu Szabolcs, aki emberi viszonyokon keresztül járja körbe a dominancia és a kiszolgáltatottság kérdését. A filmet úgy reklámozzák, hogy ez lesz az első, amit a koronavírus-járvány miatt online mutatnak be.

„Elloptátok a címemet!” Így reagált a címegyezőségre Vitézy László. A rendező közösségi oldalán fakadt ki. Azt írta: a Békediő, mint cím sokak számára szimbolikus és foglalt. Címplágiumról beszél, amit tiszteletlenségnek, műveletlenségnek és ostobaságnak tart.

Az új film rendezője, Hajdu Szabolcs az M1 Híradónak azt mondta: Vitézy László posztjából értesült a problémáról. A filmet nem ismerte, most nézte meg. Azonban úgy érzi, nem lopás az, hogy ő is ezt a címet adta filmjének, mert a békeidő tág fogalomként értelmezhető, és külföldön is léteznek ilyen címen nagyjátékfilmek. Szerinte a két hazai alkotás megfér egymás mellett.

Vitézy László azt is kérte fiatal rendezőkollégájától, hogy változtassa meg filmjének címét. Hajdu Szabolcs azonban ezt nem teszi meg. Döntését azzal indokolta, hogy őt is nagyon foglalkoztatja a téma, ráadásul a bemutató már jövő héten lesz.