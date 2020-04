A Maradj otthon! Fesztivál már nemcsak a zenéről szól

Megosztás Tweet



Szünet nélkül kerülnek fel az újabb és újabb videók az internetre, amelyek otthonmaradásra biztatnak és talán segítenek is túlélni ezt a néhány hetet. A zenei tartalmak mellett egyre többen küldenek főzési tanácsokat, sportolási ötleteket. A Maradj otthon! Fesztivál sem csak a zenéről szól már – hangzott el az M1 Híradójában.

Szerda este láthatta először a közönség Ákos 2012-es, Sziget fesztiválos koncertjéről készült kisfilmjét. A premiert a Maradj otthon! Fesztivál oldalán is lehetett követni.



Ezután Ripoff Raskolnikov osztrák származású tiszteletbeli magyar blueszenész élő karanténkoncertjét élvezhették a képernyők előtt.

A Maradj otthon! Fesztivál azonban nemcsak zenei tartalmakat kínál az oldal követőinek. Reggelente sportvideókkal indítják a napot. Ahol a jóga mellett erősítő edzéseket is ki lehet próbálni.

A testi egészség megőrzése mellett a fesztivál szervezői a lelki egészséget is fontosnak tartják. Több ismert pszichológus is élőben jelentkezik, ls kérdezni is lehet a szakemberektől. Almási Kitti például a karanténban töltött idő feldolgozásáról beszélt.

Az Etyeki piknik gasztrorovattal csatakozott a Maradj otthon! Fesztiválhoz. Mindig egy-egy konyhaművészetben jártas ismert ember süt vagy főz, amit szintén élőben lehet követni. A receptek alapján pedig az ételeket otthon el is lehet készíteni. A cél továbbra is az, hogy mindenki, aki teheti, ne mozduljon ki az otthonából.

A sportolók is arra hívják fel a figyelmet, hogy a járvány terjedését leginkább azzal lehet csökkenteni, ha most otthon maradnak az emberek.

Gór-Sebestyén Júlia Európa-bajnok műkorcsolyázó például főzésre és kertészkedésre használja az otthon töltött időt.

Szűcs Valdó atléta felváltva, Amerikában és Magyarországon él. Most New Yorkból üzent. Azt mondta: fontos, hogy mindenki betartsa a szabályokat.

A húsvéthoz közeledve a családi programok helyett az interneten is ráhangolódhatunk az ünnepre. A Zengővárkonyi Míves Tojás Múzeum az online tárlatvezetés mellett például a tojásfestéshez is ad ötleteket. Az érdeklődők a hímestojás-mintalapok alapján otthon lépésről lépésre megrajzolhatják a húsvéti tojásokat. Az intézmény rajz- és irodalmi pályázatot is hirdetett gyerekeknek. Erről bővebb tájékoztatás a múzeum honlapján találhatnak az érdeklődők.