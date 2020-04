José Cura a Kossuth Rádióban: „Mi is otthon kell, hogy legyünk”

Megosztás Tweet



José Cura argentin operaénekes, zeneszerző, karmester, színész hétfőn reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának nyilatkozott. A neves előadó a koronavírus miatt kialakult helyzetben szintén otthon tölti napjait, egyebek közt erről is beszélt.

José Cura argentin operaénekes, zeneszerző, karmester a Magyar Rádió Művészeti Együtteseivel (MRME) közösen tartott sajtótájékoztatóján a Magyar Rádió Márványtermében 2019. február 20-án (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

José Cura a házi karanténban gyakorol és tervezi a jövőjét, fellépéseit. A Kossuth Rádióban elmondta, hogy a rendkívüli helyzetben maga is otthon van, de mint kifejtette nagyon szerencsés, mert van egy kis kertje, oda ki tud menni sétálni, levegőzni.

„Mi is otthon kell, hogy legyünk, nem mehetünk ki. Nem nyithatjuk ki csak úgy az ajtót, hogy kisétáljunk rajta, ami persze egyfajta börtönlétre emlékeztet. Viszont abból a szempontból is szerencsésnek mondhatom magam, hogy zeneszerzőként ki tudom használni ezt az egész időt arra, hogy sok-sok zenét írjak, új hangszereléseken dolgozzam. Épp most fejeztem be az első gitár concertomat. Ez olyasmi, amit már régóta szerettem volna megvalósítani”.

Hozzátette, soha nem volt ideje erre, de most egyszerre csak rengeteg lett, így be tudta fejezni a gitárversenyt, és, amikor ezt lezárja, akkor nekilát egy új darabnak.

„Számomra ez egy nagyon különleges helyzet, hogy komponálhatok ezekben a pillanatokban” – emelte ki.

Nem köti össze a komponálást a vírushelyzettel, szerinte ha ezt tenné, akkor egy nagyon pesszimista zenemű születne. Azt vallja, hogy inkább szép és gyönyörű zenéket kell írni a lelkünkből, és el kell kerülni, hogy még több pesszimizmus hozzunk egy olyan helyzetben, ami már eleve rossz.

„Ez a helyzet tényleg nagyon különleges, mert annyi különböző rétege van. Nem csak pusztán magáról a vírusról van szó, vagy, hogy annyi ember meghal, ami önmagában is egy katasztrófa. De arról is szó van, hogy mi vezetett el ehhez a helyzethez, és miként kerülhetjük el, hogy a jövőben újra megtörténjen. És azt hiszem, ez a legfontosabb kérdés, efelé kell fordulni, miután véget ér a járványhelyzet. Megtalálni az okot, ami miatt megtörténhetett, hogy ne ismétlődhessen meg” – fűzte hozzá.

José Cura januárban Budapesten mutatta be új operáját a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával, de áprilisban a Müpában Leoncavallo Bajazzok-ban is énekelt volna. Emellett idén vendégművésze a Magyar Rádió Zenei Együtteseinek.

Arra a kérdésre, hogy tervez-e a közönsége számára online megjelenést, esetleg például, hogy a nappalijából koncertet ad, elmondta, egyelőre fogalma sincs róla, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem.

„Nem is tudom, hogy előadnék-e egy darabot a nappalimból. Mert annyi minden van manapság az interneten, ami elég kusza, és zavaros. Akkor én már valami vicceset csinálnék az internet segítségével…. nem is tudom, mondjuk lefilmezem magam, amint éppen kenyeret sütök, vagy valami ilyesmit, ami sokkal szórakoztatóbb lenne a közönség számára, mintha a nappalimban énekelnék” – tette hozzá.