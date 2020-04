A Várkert Bazár is online programokkal várja a kultúra kedvelőit

Megosztás Tweet



Az internetre költöznek a húsvéti programok a Várkert Bazárból. Ugyan mindenki otthon ünnepel, de senki sem marad szórakozás nélkül: irodalmi és kézműves eseményeket is lehet majd online követni. Közben a Honvédség is csatlakozott a Maradj Otthon! kampányhoz, sőt dalok segítségével akár utazhatunk is mostantól – hangzott el az M1 Híradójában.

A hazáért élni szenvedni és jót tenni. A magyar honvédség katonái minden helyzetben ott vannak, ahol szükség van rájuk. Sérültek ellátásánál, árvizeknél, hóhelyzetben, bajbajutott emberek hazaszállításánál. Ahogy más krízisben, úgy most a járvány idején sem maradnak otthon. Cserébe azonban van egy kérésük: „A hivatás szólít minket, de te maradj otthon”.

A rendezvényszervezők sem hagyják magukra a húsvétra készülőket. A Várkert Bazár munkatársai online eseményekkel készülnek, Gryllus Dániel és Lackfi János előadásait április 5-13 között minden este 19 órától kísérheti figyelemmel a közönség. A két művész egy különleges imádságsorozattal készül.

„Én előre megírom a dallamokat, fölveszem, és a kottát elküldöm beszkennelve Lackfi Jánosnak, aki másnap emailben küldi a verset a dallamhoz. Nem is működhet ez másképp, hiszen be vagyunk zárva mind a ketten, de szerencsére lélekben mégis közel vagyunk egymáshoz, és remélem, hogy a nézőkhöz, hallgatókhoz is közel kerülünk” – mondta Gryllus Dániel zeneszerző

Az élő bejelentkezéseket a Várkert Bazár honlapján, Facebook-oldalán és a Youtube-csatornán lehet követni. A zene mellett irodalmi és kézműves programokkal is készülnek a szervezők.

Egyre több ismert ember kampányol az otthonmaradás mellett. Színészek, sportolók és zenészek is arra hívják fel a figyelmet, hogy aki csak teheti, ne mozduljon ki otthonából. A Maradj Otthon! Fesztivál különleges koncertek mellett Road Movie sorozatot is indított. A zenészek számukra kedves tájakat, régiókat, falvakat vagy városokat mutatnak be. A sorozatot a Bagossy Brothers Company kezdi: a Visszajövök című daluk Erdélybe repíti a rajongókat.

„Picit próbáltunk belevinni alternatív szálat is mindig szeretjük, hogyha két, vagy több értelme van egy-egy dalszövegnek, vagy akár videoklipnek is, és ezt sikerült elérnünk szerintünk. A dal az otthon szeretetéről szól” – mondta Bagossy Norbert énekes.

Maradj Otthon! Fesztivál célja továbbra is az, hogy aki teheti, ne mozduljon ki a lakásából, ugyanis ezzel lehet a legjobban csökkenteni a vírus terjedését.

A címlapfotó illusztráció, a képen Gryllus Vilmos (b) és Gryllus Dániel (j) a 40. Kaláka Fesztiválon Egerben 2019. június 28-án. (Fotó: MTI/Komka Péter)