Továbbra is dübörög a Maradj otthon! Fesztivál

Továbbra is sok zenész kampányol az otthonmaradás mellett. A külföldi példák is azt mutatják, hogy idővel egyre nehezebb otthon maradni. Különösen úgy, hogy szép idő lesz a hétvégén, de muszáj betartani az óvintézkedéseket – hangzott el az M1 Híradójában.

Újabb sláger született, ami az otthonmaradásra bíztat mindenkit. A Compact Disco Maradj otthon című száma arra is tanácsokat ad, hogyan lehet a lakásban is hasznosan eltölteni az időt.

„Úgy gondoljuk, hogy legjobb módja most annak, hogy harcoljunk a vírus ellen, hogy otthon maradunk és próbáljuk is az embereket erre buzdítani, hogy maradjanak otthon. A dalban is, és a klipben is próbáljuk megmutatni ennek a pozitív oldalát” – mondta Walkó Csaba, a Compact Disco énekese.

Már csaknem két hete minden nap más-más előadók jelentkeznek élő koncertekkel a Maradj Otthon! Fesztivál keretében a közösségi oldalon. Legutóbb Pély Barna zenélt a lakásából.

Lobenwein Norbert, a fesztivál alapítója azt mondta: az esemény a legnagyobb hazai rendezvényszervezői összefogásnak tekinthető.

Folyamatosan bővül a tartalom is. Hétvégén például elindul aRoad Movie, amelyben hazai zenekarok kalauzolják el Magyarország és a határontúl legszebb tájaira a rajongókat. A sort a Bagossy Brothers Company nyitja.

„Sokat törték a fejüket a Road Movie alkotói, hogy vajon ezekben a napokban, amikor mindenki szobafogságra van ítélve érdemes-e egy ilyen produkciót elindítani, azt gondoltuk, igen. Hiszen egyrészt ilyenkor egy virtuális kirándulás az országban feltölti majd a lelkeket, illetve abban is bízunk, hogy a rajongók bakancslistájára kerülnek majd olyan magyarországi, határon túli helyek, amelyek abban az esetben, ha majd véget ér a karantén meglátogathatóak lesznek” – mondta Lobenwein Norbert.

A Maradj Otthon! Fesztivál célja az is, hogy aki teheti, ne mozduljon ki a lakásából, ugyanis ezzel lehet a legjobban csökkenteni a vírus terjedését.