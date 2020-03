Tíz lenyűgöző videójáték az otthon töltött időre

A koronavírus-járvány miatti korlátozások következtében az emberek rengeteg időt töltenek otthon, ami sokaknak ijesztő lehet. Ilyenkor fontos, hogy olyan dolgokat csináljunk, amelyek megnyugtatnak és elvonják a figyelmünket, amire az egyre fejlettebb, vizuális téren kifejezetten élethű videójátékok nagyon jó megoldást nyújthatnak.

(Fotó: witcher.com)

Szerencsére a videójátékokat és a filmeket már nem kell üzletben megvásárolni, vagy a wc-papírhoz hasonlóan felhalmozni. A legtöbb szórakoztató program már digitálisan is elérhető, többek közt olyan platformokon, mint a Steam – írta a Mirror, amely az otthon töltött idő elütésére tíz játékból állította össze listáját.

Ebben az oldal véleménye szerint mindenki talál olyat, ami közel áll az érdeklődési köréhez.

Red Dead Redemption 2

A Rockstar western stílusú játékában a felhasználó a törvény elől menekülve egy bűnöző cowboy szerepében irányíthatja banditákból álló csapatát.

Lenyűgöző tájaival, a részletekre való körültekintő odafigyeléssel, valamint a megdöbbentően jól kidolgozott, hiteles karakterekkel a játék egy valósághű virtuális világot nyújt, amelyben a felhasználó kedvére vándorolva szegheti meg a szabályokat.

A napsütötte dűnéken való szabad járkálás és a korlátozások áthágása nem is hangzik olyan rosszul a jelenlegi helyzetben.

The Witcher 3: Wild Hunt

A Witcher 3 egy nyílt világú szerepjáték, amely egy mágia és szörnyek uralta középkorban zajlik, ahol a körülmények ellenére továbbra is az emberek a legveszélyesebb lények.

A háború, a gyilkosság és politikai machináció mind része ennek a magával ragadó, akciódús játéknak, melyből már élőszereplős sorozat is készült.

A történet főhőse egy vaják, névszerint Ríviai Geralt, aki szörnyek elpusztítására szakosodott. Egy elrugaszkodott sztorival ellátott videójáték a való világból szabadulni vágyóknak.

Ring Fit Adventure

Egy egyedülálló Nintendo Switch játék, ami a valódi gyakorlatok elvégzésével magában foglalja az edzést is. A Ring Fit Adventure hasznos útmutatásokat és tippeket kínál a hatékony mozgáshoz és nyújtáshoz, valamint egyszerű, önállóan elvégezhető feladatokkal teszi élvezetessé az otthoni tréninget.

A kaland módban mindemellett szórakoztató és kihívást jelentő szintekkel találkozhat a felhasználó, melyek a fizikumon kívül az önbizalmat is növelik.

Bár a gyakorlatok egyszerűnek tűnhetnek, sokszor meglepően nagy kihívások elé állítják a játékosokat, akik a pontjaik összehasonlításával még az ismerőseikkel is versenghetnek.

Ez az a játék, melyben a kellemes és a hasznos megfelelő arányban keveredik.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Egy újabb lenyűgöző, nyílt világú szerepjáték, melyben a felhasználó egy gyönyörű poszt-apokaliptikus környezetben vándorolva teljesítheti a feladatokat.

A fegyverek, ételek, tárgyak és a szentélyeket megtalálásával, valamint az újabb életpontok gyűjtésével a főszereplő egyre erősebbé válik, és amint készen áll, elindul Zelda hercegnő megmentésére, amivel békét hozhat a világba.

Pokemon Sword/Shield

A Pokémon-játékok az 1990-es évek kezdete óta lényegében ugyanazt a képletet követik. Ez, a kihívás nélküli játékmenettel és a kellemes, színes virtuális világgal együtt teszi a Pokémont kiváló unaloműzővé azokban az időkben, amikor az elszigeteltség stressze eléri az embert.

Végül is a Pokémonok világában semmi rossz nem történik, kivéve a kulturálisan elfogadott rabszolgatartást és a kényszerített állatviadalokat.

Egy nagyszerű, könnyen teljesíthető játék, ami kényelmet és biztonságérzetet nyújt.

Yakuza 0

Egy igazán pörgős, a kétkezű ütközetekre koncentrált szerepjáték, melyben a felhasználónak egy Kyuru nevű yakuza-tag bőrébe bújva kell tisztáznia magát egy olyan gyilkosság ügyében, amit nem ő követett el.

A játék egy filmhez hasonlít, és a sok intrikán és beszóláson keresztül a humor is kiválóan jelenik meg benne.

A történetben rengeteg mini játék is található, az autóversenyzéstől kezdve, a klasszikus ügyességi feladatokon át a bowlingig. Ezek az elterelések segítenek pénzt keresni, és szórakoztató felüdülésként hatnak a drámai sztoriban.

Doom Eternal

A Doom Eternal egy erőszakos lövöldözős játék, melyben a felhasználó a pokolból érkező démonokkal vív ádáz küzdelmet. Itt nincs végletekig részletes történetvezetés, a lényeg, hogy puskák, géppisztolyok, láncfűrészek és egyéb fegyverek segítségével a játékos minél kreatívabban irtsa az ellent.

Minden arra készteti a játékost, hogy gyorsan és agresszívan haladva elátkoztassa a démonokkal azt a napot, amikor úgy döntöttek, a Földre mennek nyaralni.

Ha valakinek az a célja, hogy önfeledt lövöldözéssel szabadítsa fel magában a felgyülemlett stresszt, ez a neki való játék.

Minecraft

A Minecraftban a felhasználó egy hatalmas véletlenszerűen létrehozott világgal találkozhat, amely csordultig van állatokkal, falusiakkal, ellenségekkel és megannyi látnivalóval.

A Minecraft annyira bonyolult, amennyire csak a játékos akarja. Készíthet rejtekhelyeket, felfedezheti a világot, vagy hatalmas, bonyolult építményeket építhet, melyeket aztán más felhasználó megcsodálhat.

Rengeteg a tennivaló, és ha a felhasználó online játszik, másokkal is interakcióba léphet. Az már csak rajta múlik, hogy a többi játékosból végül barát vagy ellenség lesz.

Two Point Hospital

Ebben az üzleti szimulátorban a játékos furcsa és szokatlan gépeken kutathat, gyógyíthat rendhagyó és vicces betegségeket.

Miközben a pénzkeresés is fontos szempont, a felhasználónak álmai gyógyintézetét megtervezve a páciensek egészségén kívül, a személyzet elégedettségi szintjére is oda kell figyelnie.

Noha a Two Point Hospital nem mindig küldi a felhasználót a padlóra a nevetéstől, folyamatosan képes mosolyt csalni az arcokra.

Sea of Thieves

Ebben a multiplayer kalózjátékban a felhasználó és skorbut sújtotta legénysége a nyílt óceánon vitorlázva feledhet el mindent, ami nem a fedélzeten történik.

A csontvázaktól kezdve, a krakenen át, a szigetek és a többi online kalózjátékos felfedezéséig rengeteg veszély fenyegeti a felhasználót, aki minden helyzetben eldöntheti, hogy harcol vagy inkább elmenekül.

Egy végletekig izgalmas kikapcsolódási lehetőséget nyújtó játék a vitorlázás és az élethű vízi csaták élményével.

A címlapfotó illusztráció.