Komolyzenei koncertek az MTVA Rádióarchívumának kínálatában

Jó hír a komolyzene szerelmeseinek: az MTVA Rádióarchívumában mostantól kedvükre válogathatnak az elmúlt évek legsikeresebb klasszikuszenei koncertjeiből: többek között a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának és Énekkarának, a Concerto Budapestnek, az Orfeo Zenekar és Purcell Kórusnak vagy a MÁV Szimfonikus Zenekarnak a legszebb rádiós koncertfelvételeit lehet meghallgatni. A felvételeket a weboldal mellett akár mobilról, a háttérben is hallgathatják a komolyzene iránt érdeklődők.

Az elmúlt hetekben a kialakult helyzet következtében az MTVA Archívumának már eddig is számos tartalma vált ingyenesen elérhetővé az online térben, amikhez most a komolyzenei felvételek is társultak – olvasható az MTVA közleményében.

A közeljövőben pedig további tartalombővítés várható. A tervezett fejlesztésekről és az eddig már ingyenesen hozzáférhető tartalmakról Répászky Lipót, az MTVA Archívum vezetője a Bartók Rádió Súgólyuk című műsorában mesélt.

Elsőként a közkedvelt m3.hu vált mindenki számára hozzáférhetővé és visszajátszhatóvá. Olyan filmeket, műsorokat, komolyzenei tartalmakat találhatnak az oldalra látogatók, mint az Abigél, A dunai hajós, a Magyar Televízió Nemzetközi Karmesterversenye, kabarék vagy a kultikus 1962-es, 1963-as Ki mit tud.

Az MTVA Mozgóképarchívumának megnyitását hamar követte a Rádióarchívum nyitása is, ahol már komolyzenei koncertek is találhatók, és emellett kicsiknek és nagyoknak is kínál tartalmat.

„Az otthon, a négy fal között tanuló diákok is tudnak a tanulást segítő tartalomhoz jutni, megtalálhatóak például a kötelező olvasmányok hanganyagai is nálunk.

Illetve a legapróbbaknak is készülünk olyan mese-és hangjátékokkal, amelyek az elaltatásukhoz is segítséget nyújthatnak – mondta az Archívum vezetője a Bartók Rádióban.

Azt is hozzátette, hogy azon dolgoznak, hogy még inkább áttekinthetők legyenek az MTVA Archívum felületei, aminek érdekében tematikus gyűjtéseket készítenek és az egyes tartalmak nézettsége és a hallgatottsága alapján bővítik is a kínálatot.

Az MTVA Archívuma egy komplex archívum, így az ezres nagyságrendű mozgókép tartalom és a többszáz hanganyag mellett egy közel 1 millió dokumentumból – hírek, rádió és tévémagazinok – álló Sajtóarchívummal, valamint egy Fotótárral is rendelkezik.

„A Fotótárban az MTI által az 1910-es évek óta gyűjtött, katalogizált és feldolgozott felvételek érhetőek el szintén az archivum.mtva.hu oldalon. Jelenleg már több mint 270 ezer sajtófotó böngészhető itt a múltszázad elejétől kezdve napjainkig, de hozzá kell tenni, hogy rengeteg vár még digitalizálásra, hiszen 13 millió felvételt őrzünk” – fejtette ki Répászky Lipót, aki a felületek ajánlóoldalaira is felhívta a figyelmet, ahol a digitalizálás során a legjobbnak ítélt képekből található egy-egy válogatás.

Mindezek mellett a héten a NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum) is szabadon hozzáférhetővé tette online oktatási tartalmait, így már 6000 műsor áll a tanulni vágyók rendelkezésére, legyen szó bármely korosztályról vagy a 25 tantárgy bármelyikéről. Az MTVA Archívum vezetője szerint, ha végig nézzük az Archívum tartalmait, „láthatjuk, miként változott az elmúlt évszázad képben, hangban és szövegben”.