Már csaknem egy hete tart a Maradj otthon! Fesztivál

Továbbra is sok zenész, művész, sportoló kampányol az otthonmaradás mellett, de vannak jópofa civil kezdeményezések is, például egy Zala megyei általános iskola diákjai rajzaikkal üzenik, hogy mindenki maradjon otthon. Most lesz igazán nehéz betartani a kérést, mert jön a hétvége és jó idő lesz, de tudjuk, hogy életekbe kerülhet a fegyelmezetlenség – hangzott el az M1 Híradójában.