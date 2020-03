Kocsis Zoltán-koncert és a Punnany Massif-fellépés is lesz a Müpában

Mindenki számára megnyílik szombaton a Müpa digitális médiatára, amelyben 80 HD-minőségű koncertfelvétel és több mint 40 irodalmi est felvétele tekinthető meg online, ezúttal regisztráció nélkül – közölte az intézmény.

A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem az idén 15 éves Müpa épületében (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

Március 14-én ünnepli megnyitásának 15. évfordulóját a Müpa. A jeles jubileumra több neves hazai együttes és világsztár készült különleges koncerttel, köztük a Nemzeti Filharmonikusok és a huszonkétszeres Grammy-díjas Chick Corea, ám a március 11-i kormányrendelet értelmében a hónap többi eseményéhez hasonlóan ezeket az előadásokat sem tartják meg.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a Müpa szombat reggel megnyitja médiatárát, amely a https://www.mupa.hu/media/video linken érhető el és ahol regisztráció nélkül is elérhető több mint 100 koncert, előadás és irodalmi est HD-minőségű felvétele.

Így a nézők újra átélhetik az orosz virtuóz, Gyenyisz Macujev zongoravarázslatát, láthatják Kocsis Zoltánt, amint Bartók legszebb műveit vezényli, hallhatják az operadíva Joyce DiDonato királynői áriáit, a dzsesszrajongók pedig Donny McCaslin, a Take 6 vagy akár Tommy Emmanuel koncertjében is gyönyörködhetnek.

Az elmúlt 15 évben a hazai könnyűzenei szféra szinte minden jelentős zenekara megfordult a Müpa színpadán, így a könnyedebb műfajok rajongóinak is igazi csemegéket kínál a Müpa médiatára. Újranézhetőek a Punnany Massif, a 30Y, az Irie Maffia vagy épp Akkezdet Phiai koncertjei, de újra látható a Szegedi Kortárs Balett minden évben telt házzal játszott Hattyúk tava előadása is.

A koncertek mellett a Müpa nagy sikerű Literárium sorozatának estjei is elérhetőek a magyar kortárs irodalom legjavával.