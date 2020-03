Megnyílt a 2. Art and Antique művészeti kiállítás és vásár

Többek között Mattis Teutsch János, Giambattista Tiepolo, Hantai Simon és Bak Imre munkáival is találkozhat a 2. Art and Antique művészeti kiállítás és vásár közönsége csütörtöktől vasárnapig a Millenáris Park B épületében.

Az először tavaly megtartott Art and Antique az idei évre jelentősen fejlődött: harminc helyett már több mint ötven kiállító mutatkozik be az antiktól a kortársig a magyarországi műkincspiac szinte minden szegmensében – mondta el a rendezvény megnyitó sajtótájékoztatóján Tausz Ádám főszervező.

Mint kiemelte, az Art and Antique nem csupán a műgyűjtőket, hanem minden érdeklődőt szeretne megszólítani, a kiállítás programját ezért előadások, kerekasztal-beszélgetések is színesítik, a látogatókat – köztük külön a fiatalokat – pedig naponta több tárlatvezetés is várja.

A megújulást is feladatuknak tartják

Idén a beteg gyermekek különleges kívánságait teljesítő Csodalámpa Alapítványt támogatja a kiállítással párhuzamosan zajló jótékonysági online aukció, melyre a galériák ajánlottak fel tárgyakat – közölte Tausz Ádám.

A sajtótájékoztatón bemutatkozó fontosabb kiállítók közül a BÁV művészeti igazgatója, Fertőszögi Péter emlékeztetett arra, hogy az aukciósház jogelődje száz évvel ezelőtt tartotta első árverését, a hagyományok őrzése mellett azonban a megújulást, a legfiatalabb gyűjtői generációk megszólítását is feladatuknak tartják.

A BÁV ennek jegyében állította össze az Art and Antique-on bemutatott anyagát is, amelyben a 16. századtól a kortársig az aukciósház szinte teljes palettáját bemutatják festményeken, szobrokon, bútorokon, órákon és ékszereken keresztül. Fertőszögi Péter kiemelte Giambattista Tiepolo egy korábban a Sotheby’snél is szerepelt képét és a különlegességek közül a 19. század végi spanyol lottósorsolásokhoz használt fagömböt.

A galéria ősszel rendez nagyszabású kiállítást

Kelen Anna, a Virág Judit Galéria és Aukciósház művészettörténésze a bemutatott anyagból elsősorban Mattis Teutsch János Kompozíció 1923 (Kék lovas) című festményére hívta fel a figyelmet. Elmondása szerint egy legendás svájci magángyűjteményből került vissza egy jelentős Mattis Teutsch-kollekció, amelyből a galéria ősszel rendez nagyszabású kiállítást, de itt ízelítőként bemutatják a gyűjtemény talán legszebb darabját.

Magyar Fanni, az acb Galéria kurátora elmondta: a magyar képzőművészet legutóbbi három generációjára fókuszálva a neoavantgárdtól a kortársig terjedő anyaggal vesznek részt a vásáron.

A látogatók így egyaránt találkozhatnak olyan fiatal alkotók munkáival, mint Esterházy Marcell, Felsmann István, Tarr Hajnalka vagy Dobokay Máté, a középgeneráció tagjai közül kiállítják például Eperjesi Ágnes, a Societé Réaliste és Várnai Gyula műveit is, a neoavantgárdot pedig mások mellett Tót Endre, Bak Imre és a Pécsi Műhely tagjai képviselik.

Makláry Kálmán, a Makláry Fine Arts Galéria tulajdonosa hangsúlyozta: egy ilyen vásáron szerepelni a nagy galériák számára is megtiszteltetés, mindegyik kiállító a legerősebb anyagával igyekszik részt venni.

Saját galériája standjáról Makláry Kálmán egyrészt az emblematikus franciaországi magyar művészeket – Hantai Simont, Reigl Juditot, Fiedler Ferencet és Major Kamillt –, másfelől a kortárs dél-koreai alkotókat, mint Szuh Jong Mint, Il Hva Kimet és Hur Kjung Et emelte ki.