Nem biztos, hogy lesz Star Trek 4

A Games Radarnak adott interjúban Simon Pegg beismerte, szkeptikus, hogy egy negyedik, a Kelvin idővonalon szereplő Star Trek-film valaha is elkészülhet.

„Tény, hogy a Star Trek-filmek nem generálnak akkora profitot, mint egy Marvel-alkotás. Legfeljebb 500 millió dollárt hoznak vissza, és a jelenlegi helyzet szerint körülbelül 200 millió dollárba kerül elkészíteni őket. Ennek az árnak a háromszorosát kéne megtermelnie egy filmnek a moziban. Nem gondolom, hogy az utolsónál ez így sikerült… Nem igazán használták ki az 50. évforduló előnyeit” – mondta a színész.

„A lendületet is elveszítettük. Úgy gondolom, hogy Anton Yelchin halála óriási csapást jelentett kis családunk számára, és ez valószínűleg befolyásolta lelkesedésünket egy újabb film elkészítéséhez” –tette hozzá Pegg.

Készül a Parajelenségek hetedik része

Jason Blum vendégként szerepelt a Horror evolúciója című podcastban, melyben megerősítette, hogy megkezdték a Parajelenségek – angol címén Paranormal Activity – franchise hetedik részének forgatását. A film producere Chris Landon lesz – írta a Games Radar.

Jason Blum confirms Chris Landon is coming back to the Paranormal Activity series! @BDisgusting @bradmiska @FreddyInSpace pic.twitter.com/OXHmq3uWWU

— 𝕵𝖔𝖘𝖍 (@owslajosh) February 29, 2020