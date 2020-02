A japánok fürdőzési szokásai is különlegesek

A szigetországban sokkal népszerűbbek a meleg vizes források, vagyis az onszenek, mint az aquaparkok, az uszodák vagy akár a tengerparti fürdőzés. A vulkanikus aktivitásnak köszönhetően több ezer forrás található az országban, melyek köré legtöbbször fürdők és szállók is épülnek. Az onszenekben azonban számos szabályt be kell tartani, amelyek első hallásra furcsának tűnhetnek.

Japán makákó majmok fürdőznek egy Nagano prefektúrabeli meleg vizű forrásban (Fotó: MTI/EPA/Majama Kimimasza)

A természetben előforduló meleg vizes forrásokban a majmok is előszeretettel megmártóznak a hideg időben. Az onszen azonban nemcsak magát a forrást jelenti, hanem a ráépülő fürdőt és szállót is így nevezik. A víz hőmérséklete általában a 40 Celsius-fokot is meghaladja, és az előírt 19 kémiai elemből legalább egyet tartalmaznia kell hivatalosan.

Az onszenekbe kikapcsolódni, pihenni, gyógyulni járnak az emberek, a hazánkban is található gyógyfürdőktől azonban számos tulajdonságban eltérnek.

Tilos a fürdőruha

Az egyik legszembetűnőbb különbség, hogy ezekben a fürdőkben tilos fürdőruhát viselni. Ennek higiénés okai vannak, a tisztaság ugyanis első számú szempont.

A japán gondolkodás szerint a meztelenséget nem kell szégyellni, hiszen ez az emberek természetes valója. A fürdőkben senki sem bámulja meg a másikat, és nem zavartatják magukat. A férfiak és nők manapság már külön részleget használnak, amelyet kék és egy piros színű függöny jelez a bejáratnál. De koedukált fürdők is akadnak még szép számmal.

A tetoválás sem megengedett

Szintén az etikett része, hogy tetoválással senkit sem engednek be a fürdőbe, ugyanis a tetoválást a japán bűnszervezettel, a jakuzával hozzák kapcsolatba. Japánban a tetoválás tabunak számít, és hiába legyen külföldi a látogató, a szabályok betartását nagyon szigorúan veszik. Kisebb tetoválással néhány fürdőbe azonban beengednek, ha az ember leragasztja.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Mielőtt a medencében elmerül valaki, kötelező a tisztálkodás. Ezt általában egy külön helyiségben végzik, ahol kis székeken ülve alaposan átmossák, majd lezuhanyozzák magukat, a vízbe ugyanis szigorúan csak tiszta testtel szabad belépni.

Ez megegyezik az otthoni fürdési szokással, melynél a kádba lépést megelőzően a kád előtt szintén lezuhanyoznak, így tisztán lépnek be a vízbe, itt pedig már nem használnak se tusfürdőt, se szappant. A tisztán maradt vízben az egész család meg tud mártózni.

Általában két törülközőt kap az ember – a nagyobbat, mellyel fürdés után megszárítja magát az öltözőben kell hagyni, és egy egészen kicsit, melyet be lehet vinni a medencébe, de a vízbe nem szabad belemártani. Ezt legtöbbször a fejükre helyezik, sokszor hideg vízbe mártva a fejüket hűtik vele a forró vízben.

A törülköző mellett papucsot is kap a vendég, ugyanis a cipőt már az épületbe lépve le kell venni, a medencéknél pedig mindenki mezítláb jár-kel. A vízben nem szabad sem ugrálni, sem úszni, sem játszani, a legtöbben ücsörögnek és halkan beszélgetnek vagy egyszerűen csak hátradőlve relaxálnak.

A sok szabály betartása csak első hallásra tűnik nehéznek, és egy onszenben eltöltött nap után az ember igazán felfrissültnek és kipihentnek érzi magát.