Rekord után Balatonfüreden folytatódik a GasztroPiknik

Soha ennyi étterem nem települt ki egy időben egy helyre a Balatonnál, mint Balatoni KÖR GasztroPiknik rendezvényén Zamárdiban. A rendezvény jövő héten Balatonfüreden folytatódik.

Fotó forrás: Balatoni KÖR Egyesület

A Balatoni KÖR GasztroPiknik sorozatának soron következő állomása február 29-én Balatonfüreden lesz az Aura Hotel melletti parkolóban. A hét alkalomból álló sorozat sorában ez már az ötödik állomás, Sümeg, Badacsony, Balatonlelle és Zamárdi után. Zamárdiban minden látogatói rekordot megdöntött az esemény, a sátor nyitásától egészen a 8 órás zárásig telt ház volt, a vendéglátók alig tudták kiszolgálni a hosszú sorokban kígyózó vendégeket – közölték a szervezők közleményükben.

Kifejtve, hogy Balatonfüreden a kiállítók számában várható rekord: 18 étterem, 13 borászat, egy pálinka főző, egy cukrászda és egy kávézó várja a vendégeket. „Érezhető, hogy a klasszikus főszezonon kívüli rendezvények, így a GasztroPiknik sorozat is egyre népszerűbb. A helyi közönségen kívül a nyaraló tulajdonosok is egyre nagyobb számban használják ingatlanjaikat az őszi-téli-tavaszi időszakban, de a foglalások számából is az látszik, hogy az idelátogató turisták is egyre inkább éves desztinációként tekintenek a Balatonra. Minket ez hatalmas büszkeséggel tölt el, hisz mindannyian ezért dolgozunk. Szeretnénk elérni, hogy az idelátogatók a minőséget látva kellemes élményekkel gazdagodjanak” – mondta el Varga László, az esemény egyik főszervezője, a Balatoni KÖR tagja.

Ahogy azt a Balatoni KÖR csapatától már megszokhattuk, az eseménynek van egy különleges – jótékony szála is. A délután folyamán megrendezendő I. Balatoni Jótékonysági Bor Aukció, melyen a Balatoni KÖR borászai által felajánlott borokra, bor különlegességekre lehet licitálni. A bevételt a szervezők a Veszprémi Kórház gyermek osztályának ajánlják fel.

A rendezvényen fellép a Mini Dixiland Band, Heincz Gábor Biga, Bluesberry Band és Dj Rob Lucas. Ezen kívül lesznek gyermekjátékok, sőt rajzverseny is: János Vitéz 175. születésnapja alkalmából.

A szervezők felhívása így szól: „Képzeld el, hogy milyen lenne János Vitéz, ha a Balatonon élne”. A pályázat érdekessége, hogy minden gyermek saját rajzát „fizetőeszközül” használhatja a február 29-én tartandó GasztroPikniken.