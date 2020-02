Sziget: itt az első nyolcvan fellépő

Sokáig hallgattak a Sziget szervezői, most azonban bejelentették az egy hetes rendezvény első nyolcvan fellépőjét. Kádár Tamás főszervező szerint ez is hű leképezése a fesztivál változatos, izgalmas zenei kínálatának – írta közleményében a Sziget Sajtóiroda.

Sokat kellett várni, de végre a Sziget is előállt egy adaggal az idei fellépők sorából, s a szervezők rögtön mintegy nyolcvan zenekar és előadó nevéről rántották le a leplet. „Ezzel a gazdag bejelentéssel szerettük volna érzékeltetni, hogy a Sziget zenei felhozatala mennyire sokszínű és aktuális” – mondta Kádár Tamás főszervező.

Hozzátette: Olyan előadókat raktak egy csokorba, akik között ugyanúgy megtalálhatók nagy sztárok, visszatérő kedvencek és számos kurrens zenei csemege, nagy ívet húzva földrajzilag és műfajilag egyaránt.

„Az idei felhozatalban bizonyára mindenki talál magának kedvére való fellépőket, illetve felfedezhet számos újdonságot” – zárta a bejelentést a főszervező.

A Sziget által bejelentett első 80 fellépő: Calvin Harris, Dua Lipa, Kings Of Leon, Major Lazer, The Strokes, Khalid, Stormzy, A$AP Rocky, Lewis Capaldi, Foals, Mark Ronson, Foster The People, Diplo, FKA twigs, Caribou, Kaytranada, Jon Hopkins live, blackbear, Sigrid, Of Monsters And Men, Keane, Glass Animals, Daughter, Clutch, Denzel Curry, Mabel, Loyle Carner, slowthai, Little Dragon, Miles Kane, Tom Walker, Rilès, Floating Points live, Alison Wonderland, Little Simz, Sevdaliza, Jamie Jones b2b Joseph Capriati, Dixon, Bob Moses club set, Camelphat, Claptone, Solardo, Kölsch, Joris Voorn, R3HAB, Troyboi, Kensington, Seasick Steve, Bikini Kill, Fever 333, Chris Liebing, Sam Feldt live, NGHTMRE, What So Not live, Bakermat, Anna Calvi, Alice Merton, Lola Marsh, Jeremy Loops, Ezra Collective, Parquet Corts, Jade Bird, METZ, Amyl and the Sniffers, Viagra Boys, Altin Gün, Kokoroko, Sasha, Matador, Tourist, I Hate Models, Gerd Janson, Stanton Warriors, Black Honey, Giant Rooks, Briston Maroney, Volac, Droeloe, ATLiens.

A címlapfotó illusztráció.