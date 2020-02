Házasság hete a Kossuthon is

Nem mindennapi küldetésre vállalkozik a Kossuth Rádió a Házasság hetén: a csatorna február 10-14 között megpróbálja megtalálni Magyarország csúcstartó párját, aki a leghosszabb ideje él boldog házasságban.

A Házasság hete sorozat idei nagykövetei, Dobay Eszter és Semsei Rudolf, gyermeik körében (Fotó: M1)

A közmédia keresi azokat a hallgatóit, akik 50, 60 vagy akár több, mint 70 éve élnek boldog házasságban és megosztanák tapasztalataikat, életbölcsességüket a Kossuth Rádió hullámhosszán. Már eddig is több tucatnyian jelentkeztek, kíváncsian várjuk, hogy kik lesznek a csúcstartók és mi a titkuk, hiszen mindannyiunkat érdekel a hosszú, boldog házasság bevált receptje – írja közleményében a Kossuth Rádió.

„Lehet, hogy nincs is benne nagy titok? Jövő héten kiderül, többek között ezért is érdemes folyamatosan hallgatni a rádió műsorát, ugyanis a leghosszabb ideig együtt élőkhöz riportereink is elmennek” – írták.

Február 10-én, hétfőn, a Napközben műsorában bemutatják a Házasság hete sorozat idei nagyköveteit, Dobay Esztert és Semsei Rudolfot. A műsorvezető és vendége azt a kérdést is körbejárja, hogy férfiszemmel a házasság bezár vagy felszabadít? Kedden a szerelem szeretetté „nemesül”.

A Napközben című műsorban bemutatkozik az ölelját program, míg A vendég a háznál hallgatóinak Mihalec Gábor családterapeuta segít eligazodni azokban a kérdésekben, amelyek legalább egyszer már mindenkiben megfogalmazódtak: Meddig tart a szerelem, ami összehozta a házasokat? Létezik örök szerelem? Ha nem, akkor félreértés volt az egész kapcsolat? Ha elmúlik a szenvedély, semmi nem marad utána? Hallott már az anyós suliról?

A szerdai Napközbenből kiderül, mit lehet itt tanulni. A hét közepén a hallgatóké lesz a főszerep, arra kíváncsi a rádió, hogy miért aggódnak annyira a szülők, és vajon nehezebb-e a mai fiataloknak, ha igen, miért? A történelem során hogy alakult az anyós és meny viszonya?

Csütörtökön a két igen körül forog minden. A házasság két ember igenjével kezdődik. Mire mond igent a menyasszony és a vőlegény? Lehet egy életre ígéretet tenni? Mi segít a krízis idején?

Pár- és családterápiában jártas szakemberek, jegyes oktatásban tapasztalt házaspárok megálmodták és létrehozták a Kétigen Alapítványt, hogy segítsenek a pároknak közös életük gazdagításában, a minőségi idő megteremtésében. Ráadásul ezen a napon a Duna Televízió Család-barát magazinjában élő adásban hangzik el két igen, érdemes követni mindkét műsort.

Pénteken Hammer Zsuzsanna családterapeuta lesz segítségünkre, aki életpéldákkal összegzi a héten elhangzott életbölcsességeket. A Kalendáriumból az is kiderül, kinek mondta ki a boldogító igent Zsuráfszky Zoltán tánckoreográfus.

Kövesse élőben a Kossuth Rádió és a közmédia többi műsorát is a Házasság hetén. Lemaradt valamiről, vagy meghallgatná még egyszer? A beszélgetések visszahallgathatók a MédiaKlikken.