Három alkotás készül a Nemzeti Filmintézet támogatásával: a Hosszú Katinkáról szóló portréfilm, Gauder Áron indián mesemotívumokból szőtt családi animációja és a trianoni magyar békedelegációról szóló dokumentum-játékfilm – közölte kedden a Nemzeti Filmintézet az MTI-vel.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Portréfilm készül a Nemzeti Filmintézet 559,7 millió forintos támogatásával Hosszú Katinkáról, minden idők egyik legsikeresebb magyar sportolójáról. A nagyszabású dokumentumfilm producere Lajos Tamás, forgatókönyvírója és kreatív producere Köbli Norbert, rendezője Pálinkás Norbert, vezető operatőre Nagy András.

A februárban kezdődő 65 napos forgatás keretében az alkotók szárazon és vízen fogják követni Hosszú Katinkát, aki jelenleg a 2020-as tokiói nyári olimpiai játékokra készül, a stáb az úszónőt a japán fővárosba is követi. A Szupermodern Stúdió gyártásában Katinka munkacímmel készülő portréfilm mozibemutatójának tervezett időpontja 2020 karácsonya – olvasható a közleményben.

Mint írják, Gauder Áron, a Nyócker! című film alkotója Minden a rokonom címmel a Nemzeti Filmintézet 450 millió forintos támogatásával francia koprodukcióban készíti új animációját. Az alkotás egy teremtéstörténet, mese és tisztelgés az indián törzsek bölcsessége előtt. A Bereményi Géza és Gauder Áron forgatókönyvéből készülő film producere Temple Réka. A Cinemon Entertainment gyártásában készülő animáció a tervek szerint 2022 karácsonyára kerül a mozikba.

A béke követei címmel készülő, a trianoni magyar békedelegációról szóló dokumentum-játékfilm gyártását 175 millió forinttal támogatja a Nemzeti Filmintézet. A Babos Tamás és Kálomista László Tamás szerkesztő rendezésében készülő alkotás archív felvételeket, történészi megszólalásokat és dramatizált jeleneteket vegyít, hogy a mai nézői elvárásoknak megfelelően mutassa be a békeküldöttség féléves munkáját. A film célja, hogy a trianoni békeszerződést történelmi kontextusban mutassa be, átfogó képet adjon az előzményekről, a békeszerződés létrejöttét és aláírását körülvevő tényezőkről és a következményeiről is – áll az összegzésben.