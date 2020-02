Fiume és Galway az Európai Unió két új kulturális fővárosa

A horvátországi Fiume (Rijeka) és a nyugat-írországi Galway tölti be az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) tisztséget februártól egy éven át.

Visszaszámláló az Európa kulturális fővárosa 2020 címet elnyerő horvátországi Fiumében (Fotó: MTI/EPA/Antonio Bat)

Fiuméban a nyitónapon 500 művész részvételével, 70 produkcióval 30 helyszínen kezdődött meg a programsorozat, amelynek első eseményein az eső ellenére több ezren vettek részt, köztük számos turista.

A hivatalos megnyitó szombat délután volt a fiumei Horvát Nemzeti Színházban (HNK), ahol az Európai Bizottság alelnöke, a horvát Dubravka Suica átnyújtotta Fiuménak az EKF-plakettet.

A megnyitó központi programja a kikötőben zajlott. Az Opera Industriale című produkcióban 120 előadóművész vett részt: táncosok, énekesek és zenészek. Az előadás hangok, zenék és zajok együttese volt, amelyet a fény és a sötétség effektjei kísértek, és amelyhez – mint a szervezők írták – „Fiuméra és Európára jellemző erős szimbólumokat” használtak fel.

A projektet a fiumei underground kultúra képviselői kezdeményezték

A szervezők szerint a projektet a fiumei underground kultúra képviselői kezdeményezték. Mint fogalmaztak, az est fénypontja horvát, egyben európai volt, megmutatta, hogy a város az maradt, ami. A program ízelítőt adott abból az energiából, amely a városban uralkodik, a munkásosztálytól kezdve a punkon, a technón és a metálon keresztül a zajokig – mindabból, ami a városban valamilyen módon kellemetlen, de mégis Fiumét alkotja.

A látogatók a kikötőváros közelmúltbeli legjelentősebb történelmi eseményeit is megismerhették egy 200 méter hosszú idősétányon keresztül, amely a főutcán (Korzo) haladt végig.

Vojko Obersnel, Fiume polgármestere szerint az egy éven át tartó EKF-programsorozat elmeséli Fiume, a sokféleség kikötője történetét – ez egyben a rendezvény mottója is.

Fiuméban 2020-ban mintegy 300 kulturális programot, ezen belül 600 eseményt szerveznek, amelyekben 300 partnerszervezet és művész vesz részt több mint félszáz európai és más országból. A programok fő témái Fiume és a kortárs Európa identitásának összefonódása, a víz, a munka és a migráció.

Az év egyik legjobban várt eseménye a Grand Finale nemzetközi karnevál lesz

A nyitóünnepséget követően az év egyik legjobban várt eseménye a Grand Finale nemzetközi karnevál lesz, amelyet február utolsó vasárnapján rendeznek meg.

Rijeka 120 ezer lakosával a harmadik legnagyobb város Horvátországban Zágráb és Split után. A Kvarner-öböl partján elterülő kikötővárosnak valamikor virágzó ipara volt, virágzó hajógyártással. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ipari légkör uralkodik a városban, utcái megőrizték a tengeri városok hangulatát, Fiume fontos idegenforgalmi és kulturális központtá nőtte ki magát.

Gazdag történelmi nevezetességei viharos múltjáról tanúskodnak. Része volt az Osztrák-Magyar Monarchiának, két évtizedig olasz, majd a második világháborúban náci megszállás alatt állt. A jugoszláv időkben jelentős iparvárossá, fontos kikötővé vált, ahova a titói állam legkülönbözőbb pontjairól érkeztek bevándorlók. A várost ma is meghatározza iparvárosi és migrációs jellege, baloldali és jugoszláv identitásával eltér Horvátország más városaitól.

Galway városában a kelta naptárhoz igazodva egy héten át tartanak a nyitóünnepségek

Az Írország nyugati partvidékén fekvő Galway városában a kelta naptárhoz igazodva egy héten át, február 7-ig tartanak a nyitóünnepségek szemfényvesztőkkel, táncosokkal és örömtüzekkel Let the Magic In mottó alatt, az elnyújtott nyitóidőszakot csaknem 2000 program követi a nyelv, a táj és a migráció témakörében. Az egykori csendes halászfalu mára 80 ezer lakosú, főleg a diákok körében népszerű nagyvárossá fejlődött. Galway a hagyományos ír zene fellegvára, és híres gazdag kulturális életéről.

Az EKF-program keretében egyebek közt színre viszik az ősi Gilgames-eposzt, a Borderline installációval emlékeztetnek az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépésére, március 17-én pedig az ír nemzeti ünnepen, Szent Patrik napján zöld színben világítják ki a Connemara-hegyeket. Emellett – mint a dpa német hírügynökség írja – humoros rendezvényekkel figuráznak ki olyan tipikus helyi jelenségeket, mint az állandóan esős idő vagy a gyapjútermelést szolgáló birkatartás.