Kitárul a budapesti kínai negyed

Budapesten folytatódik Perkáta és Kozák után a 4. Magyar–Kínai Tavaszünnep Kulturális és Gasztronómiai Fesztivál. Február első hétvégéjén a kínai negyednek nevezett Monori Center ad otthont a rendezvénynek. Fűtött sátrakban kulturális és gasztronómiai programokkal várják az érdeklődőket. Bár az rendezvényhez Magyarországon nem kapcsolódnak óvintézkedések, Kínában az ünnep idén rendhagyó körülmények között zajlik a koronavírussal kapcsolatos rendelkezések okán.

Tűzijátékkal ünneplik a kínai holdújévet az indonéziai Medan egyik templomában 2019. február 5-én (Fotó: MTI/EPA/Dedi Sinuhaji)

Az idei, 2020-as 4. Magyar–Kínai Tavaszünnep Kulturális és Gasztronómiai Fesztivált – mely több téren is megújul és autentikusabb lesz – a Monori Centerben február 1–2-án rendezik meg. A szervezők az ingyenes programokat úgy állították össze, hogy minden korosztálynak tartalmas szórakozást nyújtsanak.

Kínában ugyanakkor rendhagyó körülmények között kerül sor az ünnepre.

A kulturális fesztiválsorozat mottója: Alkossuk meg a leghagyományosabb kínai újévet!

A kínai holdújévre ünnepi felvonulással, tűzijátékokkal, hagyományos kínai kézműves-foglalkozásokkal, a kulturális örökségek bemutatójával, ételkülönlegességekkel készülnek a szervezők. Az érdeklődők kalligráfia- és kínaifestmény-kiállítást is megtekinthetnek, hagyományos kínai teaszertartáson vehetnek részt, valamint megismerkedhetnek a kínai orvoslással is.

Kínában a holdújévet sokmillióan az utcán ünneplik, ezt a hangulatot szeretnék a szervezők a kitelepüléssel megidézni. A köznyelvben „Chinatown Budapestnek” nevezett kőbányai városrészben él a legtöbb kínai, a helyszínválasztásnál ez is motiválta őket. A fesztivál életre hívóinak kiemelt szándéka, hogy megmutassák a nagyközönségnek, a Monori Centerben a nagykereskedések mellett tradicionális vendéglátóhelyek, ázsiai élelmiszerboltok, trendkövető kínai gyorsétteremek vannak, ráadásul karaoke bár is üzemel.

„Fontosnak tartjuk, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a gasztronómia, ezért

az idei fesztiválon több mint húsz étterem mutatkozik be, és a kínai élelmiszerboltok is nyitva tartanak majd.

Az előző helyszínekkel ellentétben itt minden adott lesz ahhoz, hogy a résztvevők megismerkedjenek az eredeti kínai gasztronómiával. A gyerekeket kézműves-foglalkozásokkal várjuk, de lesz utcabál és tűzijáték is. Célunk, hogy a család minden tagja jól érezze magát” – mondta Kovács Ráhel, a Magyar–Kínai Kulturális Egyesület tagja.

A holdújévkor Kínában a családok összejönnek, tradicionális ételek kerülnek az asztalra, ráadásul az ételekhez külön történetek is tartoznak. A legkedveltebb fogás a gőzölt, töltött húsos táska, melyet a Jegenye utcában, a fesztivál helyszínén több kiállító is kínál majd, sőt, fagyasztva haza is lehet vinni. A legérdekesebb változatba a darált sertéshús mellé garnélarákot is tesznek.

Az ünnepi húsos táska története

Zhang Zhongjin a késő keleti Han-dinasztia ismert tudós orvosa volt, és leszármazottai szentként tisztelték. A húsos táska Zhang Zhongjing találmánya. Egy téli napon, a hazafelé tartó úton, a Bai-folyó mentén a tudós fagyoskodó hajléktalanokat látott. A hideg miatt a fülük megfagyott, ruhájuk koszos és lyukas volt. Megsajnálta őket, ezért miután hazatért, hozzálátott egy olyan étel receptjének kidolgozásához, ami segít az embereket melegen tartani, és gyógyító hatása van.

Arra kérte Zhang Zhongjing egyik tanítványát, hogy építsen házikót egy nyílt terepen, a Nanguai keleti kapuban, tegyen oda egy nagy fazekat, és adjon ebből az ételből a szegényeknek a betegség gyógyítására a téli napfordulókor.

A kép illusztráció (Fotó: Wikipedia)

Először a húsos táskát bárányhússal készítették, és a húst a gyógyszerekkel együtt főzték. Utána kivették és apróra darálták, majd az elkészült tésztalapokba tették, így a húsostáska alakja a fület szimbolizálta. Mivel Zhang Zhongjing fő célja az volt, hogy az emberek füle ne fagyjon meg, ezért Jiao Er-nak (érzékeny fülnek) nevezte el, majd idővel megváltozott a neve: Jiao Zi. Zhang Zhongjing holdújévkor halt meg, így emlékére minden évben a téli napfordulón mindenki húsos táskát készít és fogyaszt.

Nian-gao sütemény

Elkészítik a népszerű holdújévi édességet is a februári fesztiválon. A süteményt ragacsos rizsből készítik, általában karamellel, datolyával és olajos magvakkal ízesítik. Nian-gao szó szerinti jelentése újévi sütemény. A kiejtése megegyezik a „magasabb év” jelentésű szóéval, ezért a kínai emberek úgy hiszik, hogy a nian-gao elfogyasztása segít magasabbra jutni a következő évben.

Kapcsolódó rendezvények

Tradicionálisan a holdújévet huszonhárom napig ünneplik. Az idei kínai tavaszünnep kulturális fesztiválsorozat is erre az analógiára épül. Az első rendezvényt január 11-én tartották a magyar ökoturizmus szülővárosában, Kozárdon.

(Fotó: Magyar–Kínai Kulturális Egyesület)

A következő fesztivált január 18-án Perkátán rendezték meg, ugyanis a településnek több évtizedes partnerkapcsolata van Kínával. Szintén ezen a napon mutatta be a Pesti Magyar Színház a PIN:OKKIO című darabot, mely Európában az első színházi mű kínai feliratozással. A díszelőadáson a magyar és kínai diplomácia számos képviselője is részt vett.