A magyar kultúra napjáról emlékeztek meg Nagyváradon

Közös ünnepségen emlékezett meg a magyar kultúra napjáról szerdán Nagyváradon Debrecen, Berettyóújfalu és Margitta önkormányzata, valamint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Bihar megyei és nagyváradi szervezete.

Halász János (Fidesz) országgyűlési képviselő, a Városok, Falvak Szövetségének elnöke az MTI-hez is eljuttatott beszédében Nagyváradot olyan helynek nevezte, amelynek erős a kulturális klímája, a magyarság egyik szellemi központja, saját identitással, hagyománnyal és kultúrateremtő energiával, büszke, lokálpatrióta közösséggel.

„Váradon az ember mindig érzi, hogy a magyar kultúra itt otthon van” – tette hozzá.

Halász János szerint a kultúra az egyik legfontosabb erőforrásunk, ezért a kultúra finanszírozása nem terhet jelent Magyarország kormánya számára, hanem felelős, elkötelezett döntéseket, mint például a határon túli magyarság támogatásrendszere.

Papp László, Debrecen polgármestere (Fidesz-KDNP) köszöntőjében utalt rá, hogy az ezeréves magyar kultúra keresztény gyökerű és befogadó. A magyar kultúra képes az együttműködésre más népekkel, így a románnal is.

Példaként említette, hogy Debrecen 1992 óta ápol testvérvárosi kapcsolatot Nagyváraddal, és ezt az időszakot számtalan kulturális, oktatási, gazdasági együttműködés jellemezte. A kapcsolatok legújabb állomása az a közös európai uniós pályázat, amelynek segítségével megújult a színpadtechnika a nagyváradi Szigligeti színházban, és ebben az évben elkezdődik a debreceni Latinovits színház belsőépítészeti kialakítása.

„Cselekedjünk közösen és dolgozzunk azon, hogy Európa legsikeresebb régiói közé emeljük térségünket, benne a Partiummal. Ebben a munkában számítunk Nagyváradra és különösen az itteni magyarságra” – zárta szavait Papp László.

Cseke Attila szenátor, az RMDSZ Bihar megyei elnöke kiemelte: akinek fontos a nemzete és annak kultúrája, minden nap meg kell mérettetnie, bárhol is él magyarként a világban. „És igen, maradunk továbbra is, jövőt építeni itt szüleink, nagyszüleink földjén” – jelezte a szenátor, aki egyidejűleg megköszönte az anyaország kormányának hathatós támogatását, ami sokat segít a küzdelemben. Ugyanakkor hozzátette: tisztában vagyunk azzal is, hogy a harcot nekünk kell, itthon, nap mint nap megvívnunk.

Az ünnepi beszédek után átadták a Magyar kultúráért és a Jakobovits Miklós-díjakat. A magyar kultúra napi ünnepség Jakobi Viktor Sybill című operettjének a bemutatójával zárult a nagyváradi Szigligeti színházban.