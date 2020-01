Száz évvel ezelőtt lépett életbe a teljes szesztilalom

Az amerikai kongresszus 1919. január 16-án hagyta jóvá a szesztilalmat, amely 1920. január 16-án, száz évvel ezelőtt életbe is lépett. A szesztilalmat Magyarországon is bevezették a Tanácsköztársaság idején.

Rendőrségi helyszínelés egy illegális sörfőzdében, Detroitban (Fotó: CORBIS/Getty Images)

Az Amerikai Egyesült Államok kongresszusa 1919. január 16-án hagyta jóvá az alkotmány 18. módosítását, amely megtiltotta a fogyasztási célú „alkoholos italok gyártását, értékesítését vagy szállítását” – írta a History.com.

Az alkohol betiltásáért küzdő mozgalom a 19. század elején indult, amikor az alkoholfogyasztás káros hatásaival foglalkozó amerikaiak mértékletesség társaságokat alakítottak. A század végére ezek a csoportok hatalmas politikai erővé váltak, állami szintű kampányt folytattak, és teljes nemzeti önmegtartóztatást sürgették.

13 év legális alkohol nélkül

1917 decemberében a 18. módosítást – más néven a szesztilalom módosítását – a kongresszus elfogadta és megerősítés céljából elküldte a tagállamoknak. Woodrow Wilson elnök vétója mellett ratifikálták a tilalmat.

Baltával ütik szét a söröshordókat a szesztilalom idején az Egyesül Államokban (Fotó: GettyImages)

A Volstead-törvény – Andrew Volstead republikánus politikus után – rendelkezett a tilalom érvényesítéséről, ideértve a pénzügyminisztérium különleges egységének felállítását. 1920. január 16-án életbe lépett a tilalom, és a nemzet hivatalosan is józan lett.

Ugyanakkor a bűnüldöző szervek erőfeszítései ellenére a Volstead-törvény nem tudta megakadályozni az alkoholtartalmú italok széles körű forgalmazását, és a szervezett bűnözés virágzott Amerikában. Később, 1933-ban elfogadták és jóváhagyták az alkotmány 21. módosítását, hatályon kívül helyezve a tilalmat.

A szesztilalmat Magyarországon is bevezették

Ebben az időszakban Európában, majd 1919. március 21. és augusztus 1. között, a Tanácsköztársaság ideje alatt Magyarországon is bevezették a szesztilalmat. Kerepeszki Róbert történész a hirado.hu-nak azt mondta, a Forradalmi Kormányzótanács egyik első intézkedése volt a radikális tilalom bevezetése.

„A 19. század végén, a 20. század elején a munkásmozgalmak célja az volt, hogy mindennel szemben fellépjenek, amely veszélyesnek, ártalmasnak ítéltek a munkásrétegre nézve. Azt gondolták, hogy az alkohollal a felsőbb osztályok mérgezik a munkásokat, és ezt a propagandájukkal is hangoztatták. Akkoriban jött lére az Alkoholellenes Munkásszövetség is. Másrészt ebben az időszakban fejlődött az orvostudomány is, és ekkortól kezdtek az alkoholizmusra gyógyítandó, kezelendő szenvedélybetegségként tekinteni” – fogalmazott a történész.

A Tanácsköztársaság egy nap alatt igyekezett mindent gyökeresen megváltoztatni, de ez nem lehetséges. Különösen nem egy olyan helyzetben, amikor az emberek az alkohollal próbálják feldolgozni az 1918-ban lezárult első világháború szörnyűségeit – tette hozzá Kerepeszki Róbert.

A Tanácsköztársaság bukása után a következő kormányok célja az volt, hogy minden intézkedést érvénytelenítsenek, amit a Forradalmi Kormányzótanács hozott.

Hazánkban jelenleg is érvényben van alkoholkorlátozás. A 18 év alatti fiataloknak szeszes ital nem árusítható. Egyes áruházak pedig nem adhatnak ki alkoholtartalmú italokat este 10 és reggel 6 óra között.