Nemzetközi fődíjat nyert a Balaton Sound

Az Egészség és Biztonsági Fejlesztések kategóriában a Balaton Sound „Safety First” programja kapta a fődíjat a European Festival Awards díjátadó gálán szerdán a hollandiai Groningenben.

Forrás: Balaton Sound Sajtóiroda

A Balaton Sound a 2018-ban debütált Safety First kezdeményezéssel egy szakértői csapat, illetve a fesztiválozók bevonásával tesz konkrét lépéseket annak érdekében, hogy minél tudatosabban és biztonságosabban szórakozzanak a fiatalok. A program népszerűségét mutatja az is, hogy tavaly már – az első évhez képest – kétszer annyi önkéntes csatlakozott a Safety First programhoz.

Fülöp Zoltán, a Balaton Sound főszervezője kifejtette, a Safety First programmal céljuk, hogy a fesztiválozókat a felelősségteljes szórakozásra, saját magukra és egymásra való odafigyelésre ösztönözzék nemcsak a Balaton Soundon, hanem bármely tömegrendezvényen.

„2019-ben mindezt a közel 100 fős Safety First önkéntes csapattal, a közvetlen segítségkérést lehetővé tevő SoundWatch funkcióval és a nagyköveteink által megfogalmazott tanácsok minél szélesebb körhöz való eljuttatásával igyekeztünk elérni, azzal a céllal, hogy a nemzetközi közönséghez is eljusson a program léte”.

A kategóriában olyan fesztiválokat előzött meg a Sound, mint a német Happiness, a szlovák Pohoda vagy a szintén német Wat en Schlick fesztiválok.

A Balaton Sound korábban már a European Festival Awards megmérettetésén elnyerte a Legjobb Közepes Méretű Fesztivál fődíját is.