Szeidzsin no hi, a felnőtté válás ünnepe Japánban

A világban a nagykorúság elérése általában 15 és 21 éves kor közé tehető, a legtöbb országban azonban a 18 éves kor a vízválasztó. Míg Japánban a 20. életév betöltésével, addig Magyarországon 18 éves korában válik valaki nagykorúvá.

(Fotó: MTI/EPA/Franck Robichon)

Japánban a felnőtté válás megünneplésének egy egész napot szentelnek. Az ünnepet minden évben január második hétfőjén tartják, ami idén 13-ára esik. A szeidzsin no hi nagy jelentőséggel bír minden fiatal japán életében, ugyanis ettől a naptól számítanak a társadalom teljes értékű tagjának. Az ünnep lényege, hogy a fiatalokban

tudatosuljanak a felnőttkorral járó kötelességek és felelősségek.

Japánban húszéves kortól lehet szavazni, valamint házasodni szülői engedély nélkül. A dohányozás és az alkoholfogyasztás is ekkortól megengedett. A japánok többsége kimondottan rosszul reagál az alkoholra, szervezetükből ugyanis hiányzik egy enzim, amely annak lebontásáért felelős, talán ezért is alkalmasabb a magasabb életkori határ talán a szigetországban.

A ceremónián az előző évben huszadik életévüket betöltött fiatalok vesznek részt. Az esemény napja egyben munkaszüneti nap is, amelyeken beszédek hangzanak el, illetve jelképes ajándékot kapnak az ünnepeltek.

(Fotó: MTI/EPA/Christophe Jue)

Sokan a szentélyekbe is ellátogatnak, majd a családdal, barátokkal ünnepelnek. A lányok előszeretettel öltöznek a jeles napon hagyományos japán viseletbe, mely a fiúknál is elterjedt, de manapság az öltöny viselése is egyre gyakoribb. A hivatalos ünnepség után a legtöbben vacsorázni mennek vagy bulizással töltik az estét.

Az első felnőtté válási ünnepséget 714-ben tartották,

amikor egy herceg díszes ünneplőruhát öltött és a felnőttek által hordott frizurát készíttetett magának, ezzel jelezvén, hogy felnőttkorba lépett.

Az ünnepség mára kissé veszített a népszerűségéből, egyre kevesebben vesznek részt a hivatalos ceremónián, amelyet gyakran unalmasnak tartanak a fiatalok. A kimonót és az ünnepi öltözetet kevesen engedhetik meg maguknak, melyeknek még a bérlése is jelentős összegbe kerül. Ennek ellenére az ünneplés nem marad el, de a formai keretek valószínűleg változnak majd a következő évtizedekben.

Hol lehetünk tovább gyerekek?

Főként Japánban figyelhető meg az a tendencia, hogy a fiatalok hiába lépnek át a felnőttkor küszöbén, akár 30–40 éves korukig is a szülőkkel laknak egy háztartásban, és nem alapítanak saját családot.

Bizonyos országokban hamarabb fel kell nőnie a fiataloknak, és van, ahol akár öt évvel tovább élvezhetik a gondtalan gyermekkort az ott lakók. Kanada egy részén 19, Új-Zélandon 20, az Egyesült Államok néhány államában 21 éves kortól számít valaki felnőttnek.

A Magyarországgal szomszédos országokban, illetve Európa nagy részén kicsivel tovább élvezhetik a felelősségmentes életet a fiatalok, itt átlagban 18 év a korhatár, míg a Távol-Keleten és Észak-Amerikában a nagykorúvá válás átlagosan két–három évvel is kitolódik.

Kitolódott a serdülőkor

Bár Japánban így is az átlagnál két évvel később lép a fiatal a felnőttek világába, szakértők szerint érdemes lenne átgondolni a jelenlegi határvonalakat, ugyanis szerintük a serdülőkor jóval kitolódott az elmúlt évtizedekben.

Mind a biológiai fejlődésben, mind a társadalmi szerepvállalásokban átalakulás tapasztalható – olvasható a The Lancet Child & Adolescent Health című folyóiratban megjelent tanulmányban. A fiatalok tovább tanulnak, később kötnek házasságot és vállalnak gyereket, és

nagyjából 24 éves korukra mondható el róluk,

hogy minden szempontból felnőttnek tekinthetők.