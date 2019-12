A máltaiak még új kórházat is létesítettek Kelet-Aleppóban

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat sokat tett a háború sújtotta Szíriában azért, hogy az emberek visszatérhessenek otthonaikba, hogy az élet legalapvetőbb feltételei rendelkezésükre álljanak.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Haáz Sándor)

Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szerestszolgálat ügyvezető alelnöke az M1 Élő Egyház című műsorában elmondta, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Közel-Kelet kapcsolata az évek során összeforrt. Hozzátette, a szervezet a közel-keleti közösségek sorsát már nagyon régóta figyelemmel kíséri is igyekeznek minél többet segíteni, minél több támogatást nyújtani számukra. „Egy szíriai keresztény segítő és egy magyarországi keresztény segítő szervezet közös útja ez” – mondta Solymári Dániel, a Magyar Máltai Szerestszolgálat munkatársa.

A jelenlétet is megköszönték

Győri-Dani Lajos kiemelte, az élet minden területén igyekeznek segíteni a rászorulóknak. Hozzátette, a szeretetszolgálat munkatársai óriási szeretet kapnak a helyi közösségektől. „Egy közel-keleti család megköszönte, hogy jelen vagyunk a térségben. Nem a hozott adományainkat, segítségünket, hanem

a puszta jelenlétünket köszönték meg, azt hogy reményt adunk számukra”

– idézte fel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke. Hozzátette, minden külföldi programjuk első lépése, hogy leülnek a helyi közösségekkel és beszélgetnek, barátokat szereznek, és közben felmérik, hogy mire is lenne igazán szükségük a rászorulóknak.



„Egy ilyen beszélgetés során találtunk rá a Mar Jakub közösségre, és előjárójára, Agnes Mariam de la Croix nővérre” – mondta Solymári Dániel. Hozzátette, Ágnes nővér egy középkori hagyományokba gyökerező, de modern szellemiségű görögkatolikus melkita közösségnek az előjárója Szíriában. Az általa vezetett közösség tagjai az utóbbi néhány évüket arra áldozták, hogy a humanitárius segélyezésben, a karitativitásban tevékenykedjenek.

A segítségre szorulókkal közösen találják ki a fejlesztéseket

Győri-Dani Lajos elmondta, miután sikerült egy helyi alapbázist kialakítaniuk csak azután kezdenek hozzá a tényleges segítő munkához, hiszen a helyi közösséggel együttműködve tervezik meg a fejlesztési programok lépéseit. Kiemelte, mindezt azért tartják fontosnak, mivel „mi

Európából teljesen másképp látjuk a közel-keleti közösségek helyzetét,

mi nem élünk egy háborús övezetben, így fel sem tudjuk fogni pontosan mire is lenne szükségük a helyieknek”. Hozzátette, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat csak azoknak a fejlesztéseknek látja értelmét, amelyeket a helyi közösségek hosszútávon is fenn tudnak tartani.

Új kórházat építettek Kelet-Aleppóban

Solymári Dániel elmondta, Kelet-Aleppóban egy kórházat kezdtek el fejleszteni, majd 2016-ban látva a növekvő terhelést úgy döntöttek, hogy egy teljesen új kórházi épületet építenek. Hozzátette

jelenleg ez az egyetlen ingyenesen működő, nyílt egészségügyi intézmény

Aleppó porig rombolt keleti városrészének egyik szegénynegyedében. Solymári Dániel kiemelte, a kórház jelenleg is nagy nyomás alatt dolgozik, az egészségügyi személyzet naponta közel hatszáz beteget lát el.

„Ez egy vegyesprofilú kórház, általános háziorvosi ellátáson kívül szakorvosi ellátás is zajlik az intézmény falain belül” – mondta a szeretetszolgálat munkatársa. Hozzátettem, az egyik legnagyobb kihívás egy olyan bizalmi kapcsolat kiépítse volt, amelynek eredményeképp vissza tudták csábítani az orvosokat a térségbe. A kórházon kívül mozgó orvosi ellátást nyújtó mobil orvosi rendelőt is üzemeltetnek az Aleppó körüli elzárt, izolált faluvidékben is.

Solymári Dávid kiemelte, a kórházat nem tudták volna kormányzati támogatás nélkül felépíteni.

A címlapfotó illusztráció.