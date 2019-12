2020-ban is lesznek koncertek a Balaton közepén

Idén már hónapokkal előre elfogyott az összes jegy a kompkoncertekre, de szerencsére a MOL Nagyon Balaton keretében többször is lehet majd jövőre a Balaton közepén koncertezni. 2020-ban már biztosan fellép a WOW Hungary kompokon a Bagossy Brothers Company, Horváth Tamás és a Follow The Flow, de további koncertek is várhatók.