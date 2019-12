Légtornászokkal együtt koncertezik a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar karácsonykor

Légtornászokkal, táncosokkal és 160 fős kórussal ad karácsonyi koncertet a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus zenekar december 28-án a Baptista Szeretetszolgálattal együttműködve, a Papp László Budapest Sportarénában rendezett kulturális eseményen 2000 rászoruló ember, köztük sok gyerek ingyen vehet részt – hangzott el az M1-en kedd délelőtti műsorában.



Az év végi koncerten komolyzenei művek és könnyedebb karácsonyi dalok is elhangzanak, a kulturális eseményen különböző művészeti ágak képviselői is fellépnek, szólisták előadásai és táncművészeti produkciók is szerepelnek a programban. A szervezők célja, hogy olyanok is eljöjjenek a koncertre, akik nem vesznek részt rendszeresen komolyzenei koncerteken, ezért a klasszikus zeneszerzők művei mellett populárisabb ünnepi produkciókkal is készülnek a szervezők.

A koncerten Mozart kompozícióinak hangzásához, stílusához igazodó kortárs művek is elhangzanak; az akusztika mellett fontos szerepet szánnak a látványvilágnak is – közölte Hollerung Gábor, a Budafoki Dohnányi Szimfonikus Zenekar ügyvezető zeneigazgatója.

Zemlényi Eszter szoprán énekes kiemelte, hogy a koncert egyik különlegessége egy trombitával kísért Händel-oratórium virtuóz áriája lesz.

A december 28-án rendezett karácsonyi koncert karitatív célt is szolgál, a szervezők rászorulókat ajándékoznak meg a programra szóló ingyen jegyekkel.

