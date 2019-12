A Hangfoglaló Programban 27 induló előadó kapott támogatást

Huszonöt induló zenekar kapott kétmillió forintos támogatást az NKA Hangfoglaló Program hatodik évadában. Idén először külön pályázhattak az elektronikus zenei formációk, közülük kettő 1,5-1,5 millió forintos támogatásban részesült.

„Mi lehetőséget biztosítunk fiatal együtteseknek, de rajtuk múlik, sikerül-e a támogatást eredményekre váltani. Igazi karriert csak eredetiséggel és önazonossággal lehet elérni” – mondta Lőrinczy György, az NKA alelnöke az oklevelek keddi átadásán a budapesti Dürer Kertben.

Bajnai Zsolt, a Hangfoglaló Program megvalósításáért felelős kollégium vezetője kiemelte: a korábbi évektől eltérően az induló előadókat hatvan zenei szakember előzőleg külön is meghallgatta a tizenöt tagú zsűrin kívül, és a véleményüket figyelembe vették a végső döntésnél. A Hangfoglaló Program induló előadói alprogramjának pályázatára 251 zenekar jelentkezett, közülük 61-et hívtak be a meghallgatásra.

„A 2014-ben még Cseh Tamás Programként elindult Hangfoglaló Program egyfajta könnyűzenei életpálya-modellt kínál a pályázataival. A modell része a Hangszert a kézbe! program, az Öröm a zene! tehetségkutató, az induló előadói támogatás, az előzenekari, a klubtámogatási alprogram, illetve a külföldi piacra kerülés segítése is” – fejtette ki Bajnai Zsolt.

A pályázók közül kiválasztott 61 előadót október közepén négy napon át hallgatta meg élőben a tizenöt tagú zsűri a Dürer Kert színpadán zárt ajtók mögött. Minden formációnak harminc perc állt rendelkezésére, hogy koncerthelyzetben is bizonyítsa felkészültségét. A zsűri ajánlásával egyetértve a Hangfoglaló Kollégium az előzetesen tervezett húsz helyett idén 25 produkciónak ítélte meg a 2-2 millió forintos támogatást. Az elektronikus zenei színtér induló előadói pályázatán – amelyet idén először írt ki a kollégium – további két produkció részesül 1,5-1,5 millió forintos támogatásban.

„Nagyon jó volt az idei felhozatal, talán az eddigi legjobb hangulatú meghallgatáson vettünk részt. Szinte minden műfaj képviseltette magát, a stoner rocktól az elektronikán keresztül a postrockig. A zenekarok felkészültek, stílusosak és tudatosak is voltak” – fogalmazott Süli András, a zsűri tagja, a Campus Fesztivál programigazgatója.

A Hangfoglaló Program Induló Előadói Alprogramjának hatodik évadába került az A Bence Kalandjai, az Abigél, az Agavoid, az Analog Balaton, az Antares (mint az Öröm a zene! tehetségkutató győztese), a Cedar Knoll, a Chain Bridge Pop, az Einstand, a Fiúk, a Heedless Elegance, a Long Story Short, a Moped Loewen, Nagy Bogi, a Nagy Emma Quintet, a Napfonat, a Nunki Bay Starship, a NYPE, a Perrin, a Polytrip, Saya Noé, a skeemers, a The Anahit, a The Sign, a Third Planet és a Tündérvese. Az elektronikus zenei formációk közöl a Maddow és a ZSÜD kap idén támogatást.

