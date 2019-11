Freddie Mercury utolsó óráiról meséltek barátai

Huszonnyolc éve ezen a napon hunyt el Freddie Mercury, a Queen együttes frontembere, a korszak egyik legnagyobb zenésze. A brit sajtónak barátai nyilatkoztak a rocksztár utolsó óráiról és kívánságáról.

A brit sajtó 1986 végén cikkezett először arról, hogy a zenésznél az AIDS vírust diagnosztizálták, de ezeket a beszámolókat Freddie Mercury és menedzsere is cáfolta. Hivatalosan egy nappal halála előtt menedzsere közleményben tudatta a közvéleménnyel a hírt, amit akkor már mindenki tudott.

A bulvársajtóban folyamatosan téma volt a sztár romló egészségügyi állapota.

A zenekar tagjaival először 1989 májusában beszélt betegségéről, de a munkával ezután sem álltak le. A Queen frontembere utoljára 1990 februárjában a brit zenei gálán lépett színpadra. Egészségügyi állapota már súlyosan leromlott, amikor az utolsó videoklipjét, a These are the Days of Our lives című dalt forgatták 1991 májusában.

Egy hónappal később teljesen visszavonult nyugat-londoni otthonába. Az utolsó napokban legszűkebb baráti vették körül, 12 órás műszakokban váltva egymást gondozták, így sosem volt egyedül.

Erről Peter Freestone, Mercury személyügyi asszisztense beszélt az Express-nek. Freddy volt élettársa és séfje Joe Fanelli, Dave Clark, DJ-zenész, Terry Giddings sofőr és testőr is folyamatosan a Garden Lodge-i rezidencián tartózkodott.

Az utolsó napokban vele volt korábbi barátnője Mary Austin is, aki a sztár halála után megvásárolta a házat, amely azóta a Queen rajongók egyik zarándokhelye lett.

Freestone elmondta, hogy a sztár egyik utolsó kívánsága az volt, hogy hadd nézhesse meg utoljára ritkaságszámba menő műgyűjteményét a ház földszintjén. Mercury vonzódása a művészetekhez közismert volt. Házában rengeteg festmény, szobor, ritka bútor kapott helyet.

„Terry Gidding vitte le az emeletről a már nagyon beteg zenészt és végigsétáltak a nappalin és a japán szobán. Freddie pedig elmesélte, hogy melyik darabot hogyan szerezte be” – mondta asszisztense a lapnak.

Barátai beszámolói szerint az utolsó napokban Freddie Mercury már nem szedte a gyógyszereit. A halálának közvetlen kiváltó oka tüdőgyulladás volt. Mary Austin úgy nyilatkozott, hogy Freddie mosollyal az arcán hagyta itt a földi világot.