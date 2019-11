Sára Sándorra emlékeztek Budapesten

Sára Sándor a Duna Televízió egykori elnökeként is meghatározó egyénisége volt a rendszerváltást követő időszaknak – jelentette ki Lezsák Sándor Budapesten, a Nemzeti Fórum Kölcsey Körében, ahol a filmrendező-operatőrre emlékeztek.

Az Országgyűlés alelnöke hangsúlyozta, hogy Sára Sándor a filmjeiben és a valóságban is mindig a lényegre koncentrált, azt láttatta a közönséggel. Mozgósító nemzeti erőtérnek volt a meghatározó alakja, és ma is az, hiszen alkotásain keresztül ma is körülöttünk él – mondta a politikus.

Balogh László, a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumának elnöke a rendezvényen felidézte, hogy gyerekkori élménye Sára Sándor dokumentumfilmje a második magyar hadseregről. Ebből tanulta meg, hogy a hadsereg katonái – a hivatalos narratívával szemben – nem fasiszta katonák, hanem hősök voltak, vagyis a rendező visszaadta nagyapáink becsületét – fogalmazott.

Azzal, hogy Sára Sándor ezt a filmet meg merte csinálni egy diktatúrában, bátorságot adott neki és megtanította arra, hogy fontos a nemzeti összetartozás – mondta. Sára Sándornak köszönhető az is, hogy az egykori Duna Televízió a nemzet televíziójává vált – fűzte hozzá Balogh László.

Dobos Menyhért a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója azt hangsúlyozta, hogy Csoóri Sándor mellett Sára Sándornak köszönhető a Duna Televízió megvalósulása, hogy a nemzet televíziójaként égi köldökzsinór módjára kösse össze a 20. században szétszakított magyar nemzetrészeket.

Dokumentumfilmjeivel pedig – amelyekkel határtalan bátorságról tett tanúságot – beírta magát a filmművészet aranykönyvébe – emelte ki a vezérigazgató.