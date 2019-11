Meghirdették a 38. Magyar Sajtófotó Pályázatot

Meghirdette a 38. Magyar Sajtófotó Pályázatot Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) Fotóriporterek Szakosztálya; a jelentkezők december 17-től küldhetik el pályaműveiket.

Csudai Sándor, az Origo fotóriportere Konfetti című felvétele, amely első díjat nyert a 37. Magyar Sajtófotó Pályázaton (Fotó: MTI/ Csudai Sándor)

A hagyományokhoz híven a pályázatra első sorban a hazai és határon túli magyar sajtó munkatársainak jelentkezését várják, de – a korábbi évekhez hasonlóan – a pályázat nyitott mindenki számára – közölte a kiíró szerdán az MTI-vel.

Mint a MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztálya hangsúlyozta, a Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás a magyar fotóriporter szakma legnagyobb seregszemléje; azon kevés hazai kulturális rendezvénysorozat egyike, amelyet alapítása óta töretlenül, minden évben megrendeznek.

Pályázni kizárólag online módon lehet. A pályázatkezelő rendszer garantálja a zsűrizés anonimitását és átláthatóságát.

Képeket feltölteni 2019. december 17. 12:00-től 2020. január 14. 12:00-ig lehet. A feltöltött pályaműveket a jelentkezési határidő lejártáig a pályázók szabadon módosíthatják. A feltöltött pályaművek a zsűri által történt előválogatást követően válnak nyilvánossá a honlap látogatói számára.

A pályamunkákat a kiíró által felkért zsűri – előzsűrizés után – bírálja el 2020. január 24. és 26. között. A pályázatra jelentkezni 2019. január 1. és december 31. között készült képekkel lehet a hírkép és a képriport kategóriában. Ez az időbeli korlátozás nem érvényes a többi sorozat-kategóriára, ahol több éven átívelő pályaműveket is elfogadnak, de ezekben is kell, hogy szerepeljen 2019-ben készült felvétel.

A pályázatra korábbi években díjat nyert fotó nem adható be. A Magyar Sajtófotó Kiállításon már szerepelt, nem díjazott képekből négynél több nem adható be. Egy pályázó összesen 30 pályaművet küldhet be a pályázatra, kategóriától függetlenül.

A pályamű állhat egyedi képből vagy képsorozatból, az utóbbi legfeljebb 10 képet tartalmazhat. Egy kép csak egyszer adható be, nem szerepelhet egyedi képként és sorozat részeként is.

A pályázat anyagából kiállítás és Az év fotói címmel kétnyelvű könyv készül. A kiállítás 2020. április 16-án nyílik meg a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban.