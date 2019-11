Újra Budapesten koncertezik Pálfalvi Tamás trombitaművész

Sok külföldi turné után Budapesten lép fel Pálfalvi Tamás trombitaművész – hangzott el az M5 Kult’30 adásában. A fiatal trombitaművész beszélt A zene éjszakája hétvégi komolyzenei koncertprogramról, amely idén a Minikoncertek öltöny és nyakkendő nélkül címen fut.

A Kult’30 vendége volt Pálfalvi Tamás, aki hétévesen kezdett trombitálni, majd a Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola növendéke lett. Felsőfokú tanulmányait New Yorkban kezdte, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen folytatta. A 28 éves művész a nemzetközi koncertpódiumok sztárja, és a New York-i Carnegie Hallba is szinte hazajár.

Pálfalvi Tamás elmondta, hogy három napon belül két koncertje lesz Magyarországon.

Bár ez a tempó nagy kihívás, de az előadás címe is arra utal, hogy ez alkalommal kötetlenebb koncertekre, lazább hangvételre kell számítani – fogalmazott.



November 16-án, szombaton harmadik alkalommal rendezik meg Budapesten A zene éjszakáját a főváros nyolc ismert szórakozóhelyén.

„Úgy gondolom, hogy megszerettetni a komolyzenét nem egyszerű feladat, valószínűleg egész fiatalkorban kell elkezdeni, de ez a fiatal közönségnek szól” – hangzott el a közelgő koncertek jellemzése Pálfalvi Tamástól.

Bár a labdarúgás is fontos szerepet játszott az életében, végül a zene mellett tette le a voksát. A szerencse előtt a kitartást és a gyakorlást emelte ki, mint a karrier útját. Az interjúban mindezt úgy foglalta össze, hogy a trombita olyan hangszer, amely lassú fejlődés után hozza csak meg az áttörést, ezért minden energiát erre az útra kell fordítani.

A beszélgetésben szó esett a hangszer korlátairól is, illetve a saját fejlesztésű mesterhangszeréről, mely a művész adottságaihoz idomul, hogy kidomborítsa személyiségjegyeit.