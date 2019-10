Péntekig lehet nevezni a Magyarország 365 fotópályázatra

Péntek éjfélig várják a képeket a magyar kormány által elindított Magyarország 365 fotópályázatra; az ország értékeinek bemutatását célzó pályázatra professzionális és amatőr fotográfusok egyaránt jelentkezhetnek.

„Már az elejétől fogva bizakodóak voltunk, de a pályázat sikere felülmúlta a várakozásainkat is: sok ezer kép jött be. A hátralévő két nap még tartogathat meglepetéseket, de úgy látom, hogy már eddig is tele van meglepetéssel a beérkezett anyag” – mondta el az MTI-nek szerdán a zsűri elnöke.

Személyes konzultációt hirdettek a zsűri tagjaival

Kaiser Ottó fotográfus hangsúlyozta: ezeknek a képeknek a többségén látszik, hogy örömmel készültek. Mint felidézte, az érdeklődők számára két alkalommal személyes konzultációt is hirdettek a zsűri tagjaival.

Természeténél fogva egy ilyen konzultáció a legkülönbözőbb felkészültségű embereket vonzza, de éppen ez volt a zsűri célja – számolt be tapasztalatairól Kaiser Ottó, hozzátéve: érdemes és értelmes kérdéseket kaptak a résztvevőktől, így a zsűritagok számára is érdekes tapasztalat volt a két konzultáció.

Mint elmondta, a beérkezett fotók előzsűrizése folyamatosan zajlik. Ennek során azt vizsgálják, a beérkezett fotók megfelelnek-e a kiírásban foglaltaknak, nincsenek-e velük technikai vagy etikai problémák, az országhatárokon belül készültek-e a képek.

Kaiser Ottó még nem vállalkozott arra, hogy felbecsülje a beérkező képek végső számát, de sok fotóra számít még az utolsó napokban is. A zsűri azonban a beérkezett anyag nagyságától függetlenül azt a célt tűzte ki magának, hogy december elejéig eredményt tudjon hirdetni – közölte.

A Magyar Turisztikai Ügynökséggel, a Magyar Természetjáró Szövetséggel és a Nagycsaládosok Országos Egyesületével együttműködésben kiírt pályázat képeit a fotopalyazat.magyarorszag.hu honlapra lehet feltölteni péntek éjfélig.

Három kategóriában várják a képeket

A Magyarország 365 pályázatra három kategóriában: táj és természet, épített és tárgyi örökség, valamint városi és vidéki közösségi életképek témában várják a képeket.

A kategóriagyőztesek jutalma 1-1 millió, a második helyezetteké fejenként 500 ezer, a harmadik díjasoké 300 ezer forint lesz, és az internetes közönségszavazás győztesei is kategóriánként 1 millió forinttal gazdagodhatnak.

A szakmai zsűri tagjai Kaiser Ottó mellett Keleti Éva és Kerekes Emőke fotográfusok, Szarka Klára fotótörténész, valamint Tassy Márk, a Magyar Természetjáró Szövetség igazgatója.

A címlapfotó illusztráció.