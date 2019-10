Ellopott arany szarkofágot adott vissza a Metropolitan múzeum Egyiptomnak

A New York-i múzeum egyik legértékesebb, csaknem négymillió dolláros arany szarkofágjától kellett megválnia. A tárlatot, amelynek része volt a egyiptomi műkincs, már februárban bezárták, miután a New York-i hatóságok lefoglalták a szarkofágot – olvasható a Fox News cikkében.

The beautiful coffin of Nedjemankh is back in Egypt, where it ought to be, thanks to outstanding cooperation between US and Egyptian authorities. Looking forward to seeing it myself this morning here in Cairo. pic.twitter.com/rRMt4tec0d

— Tom Goldberger (@USAmbEgypt) 2019. október 1.