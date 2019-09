Hamarosan teljesen megsemmisülhetnek az ősi pikt metszetek

A Skóciában, Fife-ben található Macduff-kastély középkori romjai alatt évszázadokon át rejtve maradt a 4000–1500 éves metszetek sorozata, amelyeket a régészek még nem tudtak teljesen értelmezni – olvasható a BBC cikkében.

Az árnyékos, vörös árnyalatú Wemyss-barlang ősi állatok, vadászjelenetek, illetve az első skót hajót ábrázoló metszeteit rejti járataiban. Némelyikük a bronzkorból származik, de a történészek eddig ötven olyan szimbólumot is találtak – a vaskorból –, amely a Skócia területén élő piktekhez köthető.

One of Scotland’s oldest mysteries might disappear before experts solve it. https://t.co/2YgNS2eV5w

— BBC Travel (@BBC_Travel) 2019. szeptember 27.