Európai kulturális fővárosi együttműködéseket kötöttek Veszprémben

Az Európa kulturális fővárosa programhoz kapcsolódó együttműködési megállapodásokat kötött a 2023-as győztes Veszprém a két másik magyar döntős várossal, Győrrel és Debrecennel, valamint a 2024-es győztes észt Tartuval szombaton Veszprémben.

A megállapodások lényege, hogy a városok az előkészítő évek és a kulturális főváros évében törekednek a közös munkára, közös projektek megvalósítására.

Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa köszöntőjében az Európa kulturális fővárosa cím legfontosabb céljai között említette, hogy felismerjék Európa kulturális sokszínűségét, és azt, hogy az évek során a résztvevőkből alakuljon ki egy európai kulturális térség is.

Azt mondta, a szombaton aláírt megállapodások két irányba is kulturális térséget építenek. Egyrészt a három magyar döntős város között, másrészt pedig a 2024-es győztessel, Tartuval. Így olyan programok is megvalósulhatnak majd, melyet Veszprém kezd el és Tartu fejez be – tette hozzá.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere hangsúlyozta: bár a címért folyó versenyben Veszprém győzött, azt szeretnék, ha Győr és Debrecen is nyertese lenne a program végrehajtásának. Nemcsak Veszprémet és a Balatont kell képviselni Európa előtt 2023-ban, hanem a magyar kultúrát is – emelte ki.

A polgármester arról is beszélt, hogy a tartui siker a nemzetközi együttműködés felé nyitja meg a lehetőséget, ráadásul egy olyan várossal, amellyel Veszprém 48 éve ápol kapcsolatokat.

Komolay Szabolcs, Debrecen alpolgármestere nagy lehetőségnek nevezte a 2023-as évet arra, hogy Veszprém és Magyarország is megmutassa magát Európában.

Somogyi Tivadar, Győr alpolgármestere köszönetet mondott az együttműködésért, amelynek legfőbb üzeneteként azt fogalmazta meg, hogy “ne hagyjuk azokat az értékeket, azt a munkát elveszni, amit akár Debrecen vagy akár Győr készített elő”.

Urmas Klaas, a 2024-es kulturális főváros, az észt Tartu polgármestere arról beszélt, hogy a cím betöltését megelőző két évben is testvérvárosa lesz Európa kulturális fővárosai: 2022-ben a litván Kaunas, 2023-ban pedig Veszprém.