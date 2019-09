Új programokkal várja októberben az érdeklődőket a Gasztrohegy

Újra megrendezik október végén a Gasztrohegy programsorozatot. Idén újabb fejlesztésekkel, változásokkal is készültek a vendéglátók, menetrend szerinti buszjáratokat indítanak, Gasztrohegy-bérletet lehet váltani a programokra, kóstolópohárral lehet barangolni, és folytatódnak a vezetett gasztrotúrák is, amelyek alkalmával akár a vendéglátókkal személyesen is találkozhatnak a résztvevők.