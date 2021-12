Reagált a palota Károly herceg kínos lelepleződésére

A herceget vádolják Harry és Meghan gyerekei bőrszínének megkérdőjelezésével az új királyi családról szóló könyvben.

Clarence House Denies Claim Prince Charles Asked About Prince Harry and Meghan Markle's Kids' Skin Color https://t.co/QbXeYKhuQN — E! News (@enews) November 29, 2021

Meghan hercegné és Harry herceg márciusi interjúja igazi bombasztori volt a már régen nem nyugodt tengeren, az Oprah Winfrey-vel való beszélgetésben pedig nem kímélték a királyi családot. A hercegi pár mindenkit sokkolt azzal, hogy a családtól az elmúlt években gyermekük bőrszínével kapcsolatos megjegyzéseket kaptak, s az egyéb rasszista megnyilvánulásoknak általában is komoly szerepük volt abban, hogy Harry és felesége tavaly felhagyott a királyi család tagjaiként végzett tevékenységével és Amerikába költözött.

Bár Harryék soha nem mondták el a család mely tagja kifogásolta Archie bőrszínét, a most megjelent Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan című könyvben a szerző, Christopher Andersen azt állítja, hogy Károly volt az.

A herceg természetesen hevesen tagadta a vádakat. A palota közleményében kitalációnak minősítette az irományban leírtakat és érdemtelennek a további kommentárra.

Meghan hercegné és Harry herceg (Fotó: Nemzeti Fotótár/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA)

Az író szerint, aznap amikor Meghan és Harry 2017-ben bejelentette eljegyzését, Károly hangosan azon tűnődött feleségének, Kamillának, „vajon hogy néznek majd ki a gyerekeik”, amire Kamilla azt válaszolta, biztos benne, hogy gyönyörűek lesznek, de Károly állítólag tovább firtatta a témát: „Úgy értem, mit gondolsz, milyen lesz a gyerekeik bőrszíne?”

Az Entertainment Tonight a könyvben szereplő vádak kapcsán megkereste Andersent, aki azt mondta, Károly megjegyzését teljesen tévesen ragadták ki a szövegkörnyezetből.

Nézzék, én is nagyapa vagyok, és elmondhatom, hogy a nagyszülők találgatnak arról, hogyan fognak kinézni az unokáik. Milyen lesz a szemük színe, a hajuk színe, a bőrük színe, bármi! Meghan afroamerikai, Harry pedig a világ egyik leghíresebb vöröshajú embere, az tegye fel a kezét, aki soha nem gondolkozott azon, milyen lesz kettejük genetikájának keveredése.

A szerző hozzátette, hogy Károly megjegyzése teljesen mértékben ártatlan és jóindulatú volt, nem mellesleg pedig Wales hercege kedveli Meghant. Andersen úgy érzi, az olvasók galád módon elferdítették a sorait és fegyverként használtál fel, hogy bajt keverjenek a királyi család életében.