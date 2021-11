Tom Cruise nem bír magával, most egy repülőgép szárnyához kötötte ki magát

Megosztás Tweet



Nincs az a mutatvány, amit átadna egy dublőrnek.

Tom Cruise hanging upside down on plane wing for Mission Impossible stunthttps://t.co/ip7Ddfy4oP — The Sun (@TheSun) November 28, 2021

Ha valamire azt mondják Tom Cruise-nak, hogy lehetetlen, ő akkor lendül be igazán. Ezt még kollégája, Miles Teller mondta róla a Top Gun 2 forgatása kapcsán, hiszen Tom a filmvásznon az egyik legkiválóbb akcióhős és az életben sem kell félteni, hiszen filmjeihez nem sok jelenetben használ dublőrt, még a legkockázatosabb jeleneteket is maga szereti megoldani. A Maverickhez vadászpilótává képezte magát, de a Mission Impossible-filmekhez is jól jön pilótaengedélye, valamint halált megvető bátorsága.







A sztár a Mission: Impossible - Utóhatás miatt tényleg az életével játszott. Nem elég, hogy ez egyik jelenetben, amikor egy emelvényről ugrott egy háztetőre, bokáját és bordáit törte, de mindezek után dublőrei az Airbus helikopter pilótaülése közelébe sem mehettek. Tom a felkamerázott géppel vitte véghez a jelenethez szükséges mutatványt.

A sorozat nyolcadik része jelenleg is Nagy-Brittaniában forog, Tom pedig a folytatáshoz még magasabbra emeli a tétet. Ezúttal vélhetően egy fejjel lefelé repülő gép szárnyán fog akciózni, melyhez már gyakorolják a jelentet.

A Page Six fotósa a hétvégén kapta lencsevégre a sztárt, aki biztonsági öltözetben és bukósisakban egy 1941 Boeing B75N1 Stearman kétfedelű repülő szárnyához kötözve ücsörög, mindezt 600 méter magasságban.

NEW#TomCruise hangs on a wing of a upside down plane as he trains for #MissionImpossible8. pic.twitter.com/TH9Gqeo5i8 — Tom Cruise News (@TCNews62) November 27, 2021

Felszálláskor még Tom vezette a kisrepülőt, majd a levegőben sétált ki a szárnyakra, ahol aztán többször is pozíciót váltott.

A Top Gun-folytatás 2022. május 27-én, a Mission: Impossible 7. pedig 2022. szeptember 30-án kerülhet a mozikba, a nyolcadik most forgó epizód premierdátuma még nincs kitűzve.

Cruise-t egyébként az előzetes tervek szerint idén ősszel kilőtték volna az űrbe, a projekt azonban szintén csúszik. Doug Liman fogja rendezni Tom tervezett űrfilmjét, amelyet, legalábbis részben, a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) fognak forgatni. Ha végre összejön, ez lesz az eddigi leghajmeresztőbb vállalkozása.