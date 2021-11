Megváltoztatják a Pókember egyik karakterét – J. K. Simmons felháborítónak tartja a döntést

Megosztás Tweet



A színésznek volt egy-két szava a készítőkhöz.

Már az augusztusi kedvcsinálóból kiderült, hogy az előző film végén keletkezett bonyodalom mekkora hatással van az ifjú szuperhős hétköznapi életére. Ebből az okból kifolyólag kéri meg Peter Parker Doctor Strange-et, hogy képességével segítsen kitörölni az emberek emlékezetéből Pókember valódi személyazonosságát. Viszont, mint azt már sok filmből ismerhetjük, az idővel nem szabad játszani, és erre főszereplőnk is rájön.







A félresikerült időmágia miatt a rajongók feltételezik, hogy a készülő alkotásban nem egy, hanem rögtön három Pókembert is láthatunk majd. Tobey Maguire, Andrew Garfield és természetesen Tom Holland egyszerre tűnik majd fel a filmvásznon egy teória szerint. Noha ezt az információt a Marvel nem erősítette meg, az már biztos, hogy az Alfred Molina alakította Doctor Octopus, valamint Jamie Foxx, aki Electrót játszotta visszatérnek, ahogyan Thomas Haden Church is Homokemberként, és Willem Dafoe is a Zöld Manóként.

A nosztalgiavonathoz csatlakozik J. K. Simmons is, akit a rajongók a Tobey Maguire-féle Pókemberből ismerhetnek. A színész ezúttal is J. Jonah Jameson újságíró bőrébe bújik majd, de a készítők kisebb változtatásokat terveztek eszközölni karaktere kinézetén, amit Simmons nem nézett jó szemmel – írja az Insider cikke.

Mivel egy másik idővonalról emelnek át, logikus lenne, ha a külsőm nem változna, de amikor behívtak a tárgyalásra közölték, hogy az „új” Jameson kopasz lesz és a bajuszt is elengedik a jellegzetes szivarozásával együtt. Az első gondolatom az volt, hogy ez felháborító!

via GIPHY

A színész elképzelései a karaktert illetően szembe mentek a készítők akaratával, végül egy köztes megoldásban sikerült kiegyezniük.

Ahogy azt az előzetesből már megtudhattuk, Jameson ezúttal is Magnumot megszégyenítő bajusszal szerepel majd a filmben, de a kompromisszum részeként a dús hajkoronáról le kellett mondania.

Az egész megbeszélés az utolsó pillanatban történt. A végén azt mondták, hogy holnapután forgatják a jelenetemet, szóval idő sem maradt a parókám elkészítésére.

Nos, hogy a rajongók mennyire lesznek megelégedve a karakterrel és úgy általában az egész filmmel, az hamarosan kiderül, ugyanis nem kell már sokat várni, hogy újra Marvel-őrület legyen a mozikban, mivel a Pókember: Nincs hazaút december 17-én debütál a vásznakon.