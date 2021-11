II. Erzsébet újra munkába állt – meggyötörte a hetekig tartó betegség

Megosztás Tweet



Az uralkodó személyesen fogadta a Bank of England kormányzóját.

Edinburgh, 2021. október 2.II. Erzsébet brit uralkodó.MTI/AP/PA/Pool/Jane Barlow

A 95 éves királynő egészségügyi állapota hetek óta lázban tartja a világot, miután sorra kénytelen volt lemondani nyilvános szerepléseit, legutóbb a hátát húzta meg, októberben pedig kórházban kellett töltenie az éjszakát egy kivizsgálás után. A palota nyilatkozata szerint azonban a királynő korához képest remekül van, ezt bizonyítja, hogy pár napja részt vett unokái keresztelőjén is, illetve csütörtökön virtuális audienciát tartott Sarafa Tunji Isola nigériai főbiztosnak és feleségének, és Zakri Jaafar malajziai nagykövetnek. Valamint személyesen fogadta Andrew Bailey-t, a Bank of England kormányzóját.







A látogatáson, noha II. Erzsébet szokásosan kifogástalanul jelent meg, a királyi család hivatalos Instagramjára feltöltött fotókon látszik, hogy Őfensége sokat fogyott az elmúlt hetekben.

Zöld mintás ruhája lóg rajta, arca beesett, ezt látva pedig a twitterezők aggódó üzenetei lepték el a kommentszekciót – írja a Just Jared.

Azonban nem csak a követők, hanem a család is félti II. Erzsébetet, ezért több szankciót is bevezettek az utóbbi időben az egészsége érdekében. A királynő többé nem mehet kísérő nélkül rendezvényekre és egyik legkedvesebb hobbijáról, a lovaglásról is le kellett mondania.

A brit tévés, Piers Morgan szerint, nem mond igazat a Buckingham-palota, véleménye szerint, II. Erzsébet egyáltalán nincs jól, de próbálják ezt titokban tartani. Álláspontját többen is osztják, ezért sorra kezdtek megjelenni a brit sajtóban az Erzsébet királynő halála utáni eseményeket részletező összeállítások, amelyek napra lebontva leírják a „London Bridge hadműveletet”, ami azonnal életbe lép, mikor az uralkodó meghal.