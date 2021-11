Idén is Erzsébet királynőé a leggrandiózusabb karácsonyfa

Megosztás Tweet



Megkapta ünnepi dekorációját az uralkodó otthona, a Windsori-kastély.

Teljes ünnepi pompájában ragyog a Windsori kastély, melyről friss fotókkal számolt be a királynő hivatalos Instagram oldala.







A legszebb és leggrandiózusabb eleme az ünnepi dekorációnak ezúttal is a Szent György teremben felállított hat méter magas fenyő, mely a Windsor Great Parkból került idén is kiválasztásra. A People magazin szerint a fenyő már Viktória királynő uralkodása alatt is a parkban állt. Idén is a tükrös,- és üvegdíszek, bársonyos gömbök tették még fenségesebbé az egyébként is gyönyörű fenyőfát.

A terem sokak számára ismerős lehet, hiszen itt tartotta az esküvője utáni fogadását Harry herceg és Meghan hercegné, valamint az első fotók is itt készültek fiukról, Archie-ról. A palota egyébként lehetőséget nyújt a látogatók számára, hogy január 31-ig megtekintsék Windsort teljes ünnepi pompájában, és az ablakokból talán még a királynőt is ellehet csípni kutyasétáltatás közben.

A látogatók egyébként egy különleges kiállítást is megnézhetnek a kastélyban, bemutatásra kerülnek ugyanis Erzsébet királynő és testvére, Margit hercegnő gyerekkori ruhái, melyeket karácsonyi pantomim előadások során viseltek 1941 és 1944 között. A hercegnők akkor a Királyi Ház Gyapjú Alapjának gyűjtöttek pénzt a színdarabokkal, hogy minél több kötött pulóverrel láthassák el a II. világháborúban szolgáló katonákat.

Erzsébet királynő és az idén elhunyt Fülöp herceg már tavaly sem utazott Sandringhambe, ahol a család eddig a karácsonyt ünnepelte, s bár idén a palota még nem jelentette be az uralkodó ünnepi terveit, vélhetően idén is Windsorban tartják a családi összejövetelt.

A királynő állapota folyamatosan lázban tartja a sajtót, miután sorra kénytelen volt lemondani nyilvános szerepléseit, legutóbb a hátát húzta meg, októberben pedig kórházban kellett töltenie az éjszakát egy kivizsgálás után. A palota nyilatkozata szerint azonban a királynő korához képest remekül van, ezt bizonyítja, hogy pár napja részt vett unokái keresztelőjén is, illetve csütörtökön virtuális audienciát tartott Sarafa Tunji Isola nigériai főbiztosnak és feleségének, valamint Zakri Jaafar malajziai nagykövetnek. Valamint személyesen fogadta Andrew Bailey-t, a Bank of England kormányzóját.