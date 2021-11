Tom Holland lehet az új James Bond?

Megosztás Tweet



Az ifjú Pókember nagyon szeretné megkapni Daniel Craig levetett szerepét.

Rengeteg színész jelentkezett már be a szerepre, hiszen ki ne akarna egy olyan ikonikus filmes karakter bőrébe bújni, mint a 007-es, ami hosszú évekre stabilitást nyújtana, nem mellesleg az élethosszig tartó elismerésről. Feltéve persze, hogy ügyesen hozza a karaktert.

Egyelőre nem tudni, ki pótolja majd a leköszönő Daniel Craiget, de Tom Holland egy kollégája szerint nagyon szeretné magát a királynő titkos ügynökeként is kipróbálni – írja az MSN cikke. A most 25 éves Tom egyébként már bizonyította, hogy jól megállja a helyét egy több részes franchise-ban, azonban ahogy a GQ magazinnak pár hete fogalmazott, ha még 30 évesen is Pókembert fogja alakítani, akkor egészen biztosan rosszul csinált valamit.







Mint látható azonban Tomnak nagy tervei vannak, legalábbis Jacob Batalon szerint, aki szintén szerepel a Pókember: Nincs hazaút című filmben, mely decemberben érkezik a hazai mozikba.

Sok vita folyt és folyik arról egyébként, hogy ki legyen a következő James Bond, miután Craig, a Nincs idő meghalni című filmmel, végleg elbúcsúzik a karaktertől.

Több nagy név is felmerült az elmúlt hónapokban, többek között Charlie Hunnamé, Idris Elbáé és a rajongók szerint legnagyobb esélyes Tom Hardyé is, de számos hollywoodi színész jelezte, hogy álmai szerepe lenne a 007-es megformálása, Henry Cavill, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, valamint Richard Madden is örülne a felkérésnek.

Tom Holland tehát nem tehet mást, minthogy beáll a sorba...