Újabb agyvérzést kapott Sharon Stone édesanyja

A színésznő közösségi oldalán kérte rajongóit, hogy szorítsanak az anyukájának.

Sharon Stone nagyon aggódik az édesanyjáért, Dorothy állapotáról hétfőn osztott meg elkeserítő híreket közösségi oldalán.







"Mondjatok el egy imát Dorothy Marie Stone-ért, ő az anyukám, aki most ismét agyvérzést kapott."

Az Elemi ösztön 63 éves sztárja nem árult el bővebb részleteket, de korábbi interjúiban többször is megemlítette, hogy édesanyja, sőt nagymamája is több stroke-ot átvészelt már. Sharon maga is túlélt egy igen súlyos agyvérzést még 2001-ben, melyről őszintén vallott tavaly megjelent önéletrajzi könyvében, a The Beauty of Living Twice című emlékiratban.

A színésznő családja az idén szörnyű dolgokon ment keresztül, augusztusban ugyanis elhunyt unokaöccse, akit sokszervi elégtelenséggel szállítottak kórházba. Sharon testvérének, Patricknek és feleségének Tashának közös gyermeke minden küzdelem ellenére, augusztus 30-án feladta a harcot.

A 11 hónapos River szerveit felajánlották, amivel három életet mentettek meg. Két csecsemőét és egy 45 éves férfiét, melyről korábban a People magazinnak beszélt a színésznő.