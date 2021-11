Taylor Swiftnek tíz percébe telt rekordot dönteni

Megosztás Tweet



Az énekesnő All Too Well című tízperces száma megdöntötte a Billboard százas toplistájának csúcsára feljutó leghosszabb dal rekordját - írta meg a New Musical Express brit zenei szaklap online kiadása.

A korábbi rekordot Don McLean tartotta az American Pie (1-2. rész) című nyolcperces számával, amely négy hétig szerepelt a lista csúcsán 1972-ben.







Az All Too Well Swift nyolcadik száma, amely a százas toplista csúcsára jutott. Korábbi listavezető dalai között van a Shale It Off, a Blank Space és a Cardigan című száma. Az All Too Well egyúttal a harmincadik olyan dala, ami felkerült a tízes toplistára, s ezt a mérföldkövet előtte csak öt előadónak sikerült elérnie.

A Billboard közleménye szerint az All Too Well Taylor-változatként feltűntetett ötperces verzióját és a tízperceset is egy számként kezelték. A november 12-18-i héten a számot 54,4 milliószor streamelték az Egyesült Államokban.

A szám eredeti, 2012-ben kiadott változatát a Billboard külön dalként kezeli. Swift a közelmúltban adta ki újból Red című albumát. Az énekesnőnek ez volt a második újból kiadott lemeze a tervezett hat album közül.

A kanadai popsztár, The Weeknd szintén rekorder lett a Billboard százas toplistáján, mivel Blinding Lights című száma már 90 hetet töltött a listán - közölte a BBC News. The Weeknd (valódi nevén Abel Tesfaye) 2019 novemberében adta ki Blinding Lights című dalát, amelyet idén szeptemberig több mint 2,5 milliárd alkalommal streameltek a Spotify-on.