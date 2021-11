Keanu Reeves bevallotta – valóban házasok Winona Ryderrel

Megosztás Tweet



Az 57 éves színész legfrissebb interjújában több eddig megválaszolatlan kérdésre is kitért.

Keanu Reeves addresses whether he and Winona Ryder are technically married https://t.co/xq2EPGepfV — JustJared.com (@JustJared) November 22, 2021

Keanut úgy tartják számon, mint Hollywood egyik leginkább két lábbal a földön járó sztárját, akinek nagylelkűsége is legendás. Egyszer egyik rajongója kapcsán került a címlapokra, amikor is csak azért vett magának egy gombóc fagyit, hogy a lánynak aláírhassa a blokkot, nemrég pedig a John Wick negyedik részének forgatása befejeztével egy egyedi gravírozású Rolex Submariner karórát ajándékozott a színész minden kaszkadőrjének.







A színészről, mint a fenti példa is mutatja, főleg nagyvonalúsága kapcsán cikkeznek a lapok, magánéletéről ritkán hallani szaftos történeteket, de pár évvel ezelőtt Winona Ryder elhintette, hogy gyakorlatilag házasok Reeves-szel, ami óriási médiavisszhangot kapott. Akkor a Mátrix sztárja nem kommentálta a dolgot, de most az Esquire magazinnak végre színt vallott a kérdéses témáról – írja a Just Jared.

Szerintem Isten szemében mi valóban házasoknak számítunk. Még az 1992-es Drakula forgatásán volt egy jelenet, amiben Winona és én összeházasodunk. A tiszteletes, aki a filmben összeadott minket egy felszentelt pap volt. Winona szerint házasok vagyunk, a rendező Francis Ford Coppola szerint is és én is úgy gondolom, hogy így van.

A színész az interjúban arról is mesélt, hogy szívesen csatlakozna a Marvel-univerzumhoz, ugyanis többször felröppent a pletyka, hogy Keanu is szerepet kaphat a szuperhősvilágban. Nos elárulta, hogy egyáltalán nem lenne ellenére, ha megkeresnék a producerek egy közös munka lehetőségével.

Persze, ha ez mégsem történne meg, Reeves-nek akkor sincs miért aggódnia, ugyanis az ő neve alatt fut a John Wick széria és a Mátrix is, aminek a főszerepével világhírnévre tett szert. Neo szerepét egyébként eredetileg Will Smith-nek szánták a készítők, de ő végül visszautasította Keanu nagy szerencséjére.