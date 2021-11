Az Abbával kell versenyezniük a fiataloknak a Grammy-díjért

Megosztás Tweet



Jon Batiste amerikai dzsessz-, blues- és rockzenész kapta a legtöbb, 11 jelölést a 2021-es Grammy-díjra, őt Justin Bieber, Doja Cat és H.E.R követi nyolc-nyolc jelöléssel az amerikai lemezakadémia (National Academy of Recording Arts and Sciences) keddi bejelentése szerint.

Billie Eilish és testvére Finneas O’Connor a Grammy-díjak 62. átadási ünnepségén (Fotó: Nemzeti Fotótár/EPA/David Swanson)

Batiste és Bieber a legnagyobb presztízsű kategóriában az év albuma címért versenyez Billie Eilish-sal, Doja Cattel, H.E.R-rel, Kanye Westtel, Tony Bennett-tel, Lady Gagával, Olivia Rodrigóval és Taylor Swifttel.







Ez az első alkalom, hogy a három legfontosabb kategória - az év albuma, dala és felvétele - jelöltjeinek számát nyolcról tízre növelték, a változást Harvey Mason Jr, az akadémia ügyvezetője jelentette be.

Eilish, Rodrigo, Bieber és Batiste az év felvétele kategóriában is kapott jelölést, és a svéd ABBA új kislemezével, az I Still Have Faith in You-val is versenyezniük kell. Swift jelölést szerzett az év albuma kategóriában az Evermore-ral, de sem az év dalai, sem az év felvételei között nem található a neve.

A 18 éves Rodrigo - aki januárban tört be az amerikai slágerlistákra - hét jelölést kapott, köztük a legjobb új előadó kategóriában, valamint debütáló, Sour című lemezével az év albuma címért is indulhat.

A zenei ipar legfontosabb elismeréseit január 31-én adják át ünnepi gálán Los Angelesben.