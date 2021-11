Felesége beszélte rá Larry Hagmant, hogy legyen Jockey, a Dallas kultikus főgonosza

Megosztás Tweet



1978-ban került adásba a Dallas legelső epizódja. A sorozat népszerűsége a színészeknek is megváltoztatta az életét, Larry Hagman Jockey-ja, a gátlástlan texasi olajmágnás ugyanis minden idők egyik legismertebb karaktere. Ma kilenc éve, hogy elhunyt a színész, összeállításunkban rá emlékezünk.

1988-ban készült kép Larry Hagman amerikai színészről, a Dallas című filmsorozat egyik jelenetében (Fotó: MTI/EPA)

A texasi születésű színész, rendező, producer 1931. szeptember 21-én született, és már egészen kiskorában beleszagolhatott a színész szakmába édesanyjának köszönhetően. Larry Hagmannek tulajdonképpen nem is nagyon volt más választása, mint hogy színész legyen, hiszen édesanyja, Mary Martin színésznő volt, aki 1938-ban szerződéses ajánlatot kapott a Paramounttól, és az akkor hét–nyolc éves fiát is rendre elvitte a forgatásokra.







Édesanyja később New Yorkban próbált szerencsét a Broadwayn, miközben fia ebben az időben a nagyanyjával élt Kaliforniában, csak az ő halála után költözött az édesanyjához.

Középiskolába már New Yorkban járt, és a színészet felé is itt fordult komolyabban,

első rendes munkáját azonban éppen egy dallasi színházban kapta, ahol kisebb szerepek eljátszása mellett asszisztensként is dolgozott az egyes produkciókban.

Pályafutását színházi alakításokkal kezdte, később számos film- és sorozatszerepet is kapott. Bár hazánkban leginkább csak a Dallasból ismert, az Egyesült Államokban azonban népszerű volt korábbi sorozata, a Varázslatos Jeannie (I Dream of Jeannie) is.

Ebben Hagman egy űrhajóst játszott, aki egy csinos dzsinnel keveredett különféle kalandokba.

via GIPHY

A Varázslatos Jeannie 1965 és 1970 között ment a tengerentúlon, a Dallas viszont csak 1978-ban indult. A két sorozat között eltelt években is több szerepet kapott, többek között a The Good Lifeban és a Here We Go Againben is. Emellett számos más szériában vendégszerepelt, és egy-két jelentősebb filmben is megjelent.

A világhírt mégis a Dallas dúsgazdag olajmágnásának karaktere hozta meg neki. Hagman két szerep között vacillált, a felesége azonban rábeszélte, hogy legyen Jockey. Az asszony állítólag azt mondta, hogy „Larry! Ez az! Egyetlen rendes ember sincs ebben az egészben!”

A sorozat szereplői közül Hagman volt az egyedüli, aki mind a 357 epizódban feltűnt.

Milliók ültek a képernyők előtt a Ki lőtte meg Jockey-t? című izgalmas epizód után,

amely az 1980-as szezont zárta, amikor nem volt világos, hogy Jockey-t életben hagyják-e a film forgatókönyvírói. A titkot feltáró epizódot pedig többen látták, mint korábban bármely más programot a televíziózás történetében.

Jockey karaktere volt a sorozatok egyik legutáltabb főgonosza, de sokan rajongtak is érte, hisz szórakoztató, cinikus mondásai máig emlékezetesek maradtak:

„A vér talán sűrűbb a víznél, viszont az olaj mindkettőnél sűrűbb.”

„Ray soha nem érezte magát kényelmesen a családi ebédek és vacsorák közben: végül is mi mindannyian használunk kést és villát.”

„Kevés olyan dolog akad, amit Jockey Ewing nem engedhet meg magának, de a türelem pont ezek egyike.”

via GIPHY

A Dallas után egy ideig leginkább csak súlyos alkoholproblémájával került az újságok címlapjára, majd ebből fakadó májátültetéséről is sokat cikkeztek.

Az új májat 1995-ben kapta meg, 2003-ban viszont ebből is eltávolítottak egy részt. 2001-ben önéletrajzi könyvet jelentetett meg Hello, Darlin’: Tall (and Absolutely True) Tales About My Life címmel,

2002-ben pedig Budapesten is járt,

és ellátogatott a magyarországi szervátültetéseket koordináló Hungarotransplant központjába.

A kétezres évek közepén színészi karrierje is új löketet kapott,

hiszen olyan sorozatokban vendégszerepelt, mint a Kés/Alatt vagy a Született feleségek.

Feleségével, a svéd származású divattervező Maj Axelsonnal 1954-től haláláig élt házasságban, két gyermekük született: Heidi Kristina (1958) és Preston (1962).

2012. május 14-én Münchenben készült kép Larry Hagman amerikai színészről, a Dallas című filmsorozat főszereplőjéről (Fotó: MTI/EPA/Sven Hoppe)

Larry Hagman 2012. november 23-án hunyt el egy dallasi kórházban, családja körében, daganatos betegség, akut mieloid leukémia következményeként.

Hollywoodban számos színésztársa emlékezett meg róla. Patrick Duffy és Linda Gray is úgy fogalmazott, hogy

Hagman az egyik legjobb barátjuk volt, akivel nagyon jó személyes kapcsolatot is ápoltak.

Tudta, hogy...