Arnold Schwarzenegger szerelemgyereke hasizmaival hódítja meg Hollywoodot

Joseph Baena legújabb filmje kedvéért dobta le a textilt.

Azt eddig is lehetett tudni, hogy Ausztria „ausztrikumának”, Arnold Schwarnezeggernek csemetéje, Joseph Baena arcra kiköpött apja, de az sem volt titok, hogy ő is a testépítés szenvedélyének hódol.







Joseph szemmel láthatóan jó úton jár, ha apja korábbi címeire áhítozik, Instagram posztjai alapján egyértelmű, hogy egyre közelebb kerül céljához. Baena egyszer már a lapok címoldalára került azzal a felvételével, mely pontos mása volt annak, melyet Arnie a sorozatban hatodszor megnyert Mr. Olympián tett legendássá még 1975-ben.

A 23 éves fiatal nemcsak a testépítésben jár apja nyomdokaiban, hanem a színészetben is, Joseph ugyanis jelenleg is forgat, méghozzá Hawaii-n a Láva című filmet, az egyik jelenetről pedig félmeztelen fotót is kitett a több mint háromszázezer követővel bíró Instagram oldalára – írja cikkében a People.

Az ifjú színészpalánta hasizmaira nem lehet rosszat mondani, az persze még kérdéses, hogy a kamerák előtti tehetséget örökölte-e apjától, de hamarosan ez is kiderül.

Joseph egyébként Mildred Patricia Baena és a Terminátor szerelemgyereke, aki kisiskolás koráig nem is tudta, ki a valódi apukája. Édesanyja az idő alatt folytatott viszonyt a színészlegendával, amikor annak házvezetőnőjeként dolgozott. Az eredetileg szakács végzettségű srác a csendes Bakersfieldben nőtt fel, de mialatt elvégezte a malibui Pepperdine Egyetemet, belekóstolt a nagyvilági életbe is, ma már elit körök sztárcsemetéivel barátkozik.